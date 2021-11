이재명 "전국민재난지원금 고집하지 않겠다" 입장 선회

이재명 더불어민주당 대선후보가 18일 사회관계망서비스(SNS)에 "전국민재난지원금, 고집하지 않겠다"며 "여야 합의 가능한 것부터 즉시 시행하자"고 밝혔다. 그동안 언급해온 전 국민 지원금 추가지급 입장에서 선회한 것이다.

그는 "지원의 대상과 방식을 고집하지 않겠다"며 "전국민재난지원금 합의가 어렵다면 소상공인·자영업자 피해에 대해서라도 시급히 지원에 나서야 한다"고 했다. 그러면서 "윤석열 후보도 50조 원 내년도 지원을 말한 바 있으니 국민의힘도 반대하지 않을 거라 믿는다. 빚내서 하자는 게 아니니 정부도 동의하리라고 생각한다"고 했다.

이 후보는 "대신 지금 할 수 있는 한 최대한 두텁고 넓게, 그리고 신속하게 지원해야 한다"면서 "재원은 충분하다. 올해 7월 이후 추가 세수가 19조원이라고 한다. 가용 재원을 최대한 활용해서 즉시 지원할 것은 신속히 집행하고 내년 예산에 반영할 것은 반영해야 한다"고 했다.

최근 여론조사에서 전 국민 지원금 지급에 부정적인 응답이 더 많이 나오데다 당내 반대 여론 등을 의식한 선택으로 풀이된다. 이 후보는 "전국민 지급 논의는 추후에 검토해도 된다"고 했다. 그는 "눈앞에 불을 보면서 양동이로 끌 건지 소방차를 부를 건지 다투고만 있을 수 없다. 당장 합의가능하고 실행가능한 방법이라면 뭐든지 우선 시행하는 게 옳다"고 했다.

이 후보는 "정쟁으로 허비할 시간이 없다"면서 "오늘이라도 당장 여야가 머리를 맞대고 신속한 지원안 마련을 촉구한다. 여야가 민생실용정치의 좋은 모범을 만들면 좋겠다"고 했다.

