금투협, '제11회 사랑의 김치 Fair' 행사 개최

[아시아경제 이민지 기자] 금융투자협회는 증권사ㆍ자산운용사ㆍ선물사, 신탁사, 유관기관 등이 참여한 가운데 금융투자업계와 공동으로 ’제11회 사랑의 김치 Fair' 행사를 협회 앞마당에서 개최했다고 17일 밝혔다.

협회를 비롯하여 63개 금융투자회사와 증권유관기관이 김치페어 후원에 참여했으며, 총 3만9000Kg의 김치가 초록우산 어린이재단 및 회원사 후원 복지시설 120여 곳에 전달됐다. 지난해에 이어 올해도 코로나19로 인해 업계 임직원들이 함께 모이는 김장행사는 진행하지 못했다.

이날 행사는 나재철 협회장과 협회 부회장사 및 유관기관 CEO 등 업계 대표가 참여한 가운데 간소하게 진행됐다. 소외된 이웃의 월동을 지원하기 위해 2011년 시작, 올해로 11번째를 맞는 사랑의 김치 Fair는 참여사가 매년 증가하면서 금융투자업계를 대표하는 사회공헌 행사로 자리매김하고 있다. 이날 행사에는 국회 정무위원회 윤재옥 위원장과 여야 간사인 김병욱, 김희곤 의원이 금융투자업계의 사랑나눔 행사를 격려차 방문했다.

나재철 금융투자협회장은 “업계의 작은 정성이 소외된 우리 이웃들의 겨울나기에 도움이 되었으면 한다. 앞으로도 금융투자업계는 김장문화가 지닌 나눔의 가치를 이어 받아 따뜻한 자본시장을 구현하는데 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.

