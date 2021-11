기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환

[아시아경제 이민지 기자]코스피가 장 초반 약세를 보이고 있다. 미국 증시 상승 소식에 상승 출발했지만 기관의 순매도 규모가 커지면서 하락전환했다.

17일 9시 8분 코스피는 전 거래일 대비 0.08%(2.90포인트) 하락한 2994.31을 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.23%(6.81포인트)오른 3004.02로 장을 시작했다. 투자자동향을 보면 외국인과 개인은 각가 292억원, 849억원어치 주식을 순매수했지만 기관 홀로 1124억원어치 주식을 순매도했다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자는 0.14% 상승한 7만1400원에 거래됐다. SK하이닉스(0.89%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 1,000 등락률 -0.78% 거래량 524,863 전일가 127,500 2021.11.17 09:43 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세코스피, 장중 '3000선' 회복..."미-중 정상회담 기대감 영향" close (0.39%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 774,000 전일대비 3,000 등락률 -0.39% 거래량 36,802 전일가 777,000 2021.11.17 09:43 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세권영수 부회장, MZ 세대와 직접 소통한다 close (0.39%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 765,000 전일대비 5,000 등락률 +0.66% 거래량 50,078 전일가 760,000 2021.11.17 09:43 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세코스피, 장중 '3000선' 회복..."미-중 정상회담 기대감 영향" close (1.32%) 올랐다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 401,500 전일대비 4,000 등락률 -0.99% 거래량 120,789 전일가 405,500 2021.11.17 09:43 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세코스피, 장중 '3000선' 회복..."미-중 정상회담 기대감 영향" close (-0.25%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 856,000 전일대비 16,000 등락률 -1.83% 거래량 10,584 전일가 872,000 2021.11.17 09:43 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세코스피, 장중 '3000선' 회복..."미-중 정상회담 기대감 영향" close (-1.03%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 204,000 전일대비 2,500 등락률 -1.21% 거래량 206,788 전일가 206,500 2021.11.17 09:43 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감현대건설 등 5개사, 도심항공 모빌리티 생태계 구축 맞손제네시스, 오는 19일 'GV70 전동화모델' 첫 공개 close (-0.48%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 83,400 전일대비 800 등락률 -0.95% 거래량 446,748 전일가 84,200 2021.11.17 09:43 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장초반 소폭 하락세...외인·기관 동반 매도外人 매수세에 코스피 1%·코스닥 2% 상승마감양 시장 강보합 출발…코스피 장초반 2980대 close (-0.71%)는 하락했다.

같은시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.20%(2.05포인트) 오른 1037.51을 가리키고 있다. 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.38%(3.90포인트) 오른 1039.36으로 장을 출발했다. 투자자동향을 보면 개인 홀로 1234억원어치 주식을 사들인 반면 외국인과 기관은 각각 895억원, 270억원어치 주식을 사들였다.

시가총액 상위종목을 보면 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 140,400 전일대비 1,900 등락률 +1.37% 거래량 637,775 전일가 138,500 2021.11.17 09:43 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세 close (2.89%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 110,200 전일대비 1,500 등락률 +1.38% 거래량 2,260,180 전일가 108,700 2021.11.17 09:43 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세코스피, 장중 '3000선' 회복..."미-중 정상회담 기대감 영향" close (4.23%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 237,200 전일대비 5,700 등락률 +2.46% 거래량 370,202 전일가 231,500 2021.11.17 09:43 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "엘앤에프, 계속되는 실적 개선"코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세 close (2.42%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 40,000 전일대비 1,150 등락률 -2.79% 거래량 313,043 전일가 41,150 2021.11.17 09:43 장중(20분지연) 관련기사 外人 매수세에 코스피 1%·코스닥 2% 상승마감양 시장 강보합 출발…코스피 장초반 2980대외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감 close (0.49%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 406,400 전일대비 12,700 등락률 +3.23% 거래량 19,957 전일가 393,700 2021.11.17 09:43 장중(20분지연) 관련기사 外人 매수세에 코스피 1%·코스닥 2% 상승마감양 시장 강보합 출발…코스피 장초반 2980대외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감 close (2.49%) 올랐다. 반면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 88,000 전일대비 2,600 등락률 -2.87% 거래량 365,381 전일가 90,600 2021.11.17 09:43 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세코스피, 장중 '3000선' 회복..."미-중 정상회담 기대감 영향" close (-0.88%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 564,700 전일대비 4,200 등락률 +0.75% 거래량 50,219 전일가 560,500 2021.11.17 09:43 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세코스피, 장중 '3000선' 회복..."미-중 정상회담 기대감 영향" close (-0.07%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 205,900 전일대비 500 등락률 -0.24% 거래량 359,277 전일가 206,400 2021.11.17 09:43 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세"테슬라 손잡는다" 대규모 공급계약 ‘2차전지’ 극비리 재료株 close (-1.5%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 129,200 전일대비 6,400 등락률 -4.72% 거래량 235,558 전일가 135,600 2021.11.17 09:43 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세코스피, 장중 '3000선' 회복..."미-중 정상회담 기대감 영향" close (-1.25%)은 하락했다.

한지영 키움증권 연구원은 “미국의 소비 개선 소식과 예상보다 양호했던 무역협상 결과에 주목하면서 상승 흐름을 보일 것”이라며 “외국인 수급 상황이 증시에 우호적으로 변해가면서 대형주들의 투자 매력이 높아졌다는 점에 주목할만 하다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr