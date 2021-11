현대해상, 통합 순환계질환 전용 '건강한혈관케어보험'

[아시아경제 오현길 기자] 현대해상 현대해상 001450 | 코스피 증권정보 현재가 25,550 전일대비 50 등락률 +0.20% 거래량 200,382 전일가 25,500 2021.11.16 10:53 장중(20분지연) 관련기사 현대해상, 3Q 매출액 3.8조원…전년비 7.7% 증가 현대해상, 3분기 누적 순익 3906억…전년비 15%↑현대해상, 소셜벤처와 ESG 굿즈 만들어 사회공헌 나선다 close 은 고혈압이나 당뇨병 등 심뇌혈관질환의 전조증상이 되는 질환부터 뇌졸중, 급성심근경색증 등 중증질환까지 보장하는 순환계질환 전용보험 '건강한혈관케어보험'을 출시했다고 16일 밝혔다.

순환계 질병 88종을 보장할 뿐만 아니라, 순환계질환 중증도에 따라 선행질환에서 중증질환까지 5단계로 구분해 차등화된 보장금액을 설정할 수 있는 것이 특징이다.

특정중증치료 4종 보장 담보를 신설해 순환계질환 중증환자에 대한 보장을 강화했고, 고액 심장수술 보장 담보로 체내용 심박동 조율장치 삽입술도 보장한다. 또 심뇌혈관질환 첫 수술의 경제적 부담을 덜어주고자 최초수술과 2회 이후 수술을 분리하고 보장을 차등하여 수술 보장금액을 설정할 수 있도록 했다.

20세부터 65세까지 가입 가능하고 최대 100세까지 보장하며, 보험기간은 10,20,30년 만기 갱신형 또는 90,100세만기형 중 선택할 수 있다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr