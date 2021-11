동부건설, ‘방배 센트레빌 프리제’ 11월 분양

지하 2층~지상 6층 총 90가구 중 전용 62~98㎡ 23가구 일반분양

방배·사당역 도보 거리… 방현초, 동덕여중·고, 서울고 등 인접

청약통장·가점 無, 유주택자, 개인·법인명의로도 청약 가능

[아시아경제 조강욱 기자] 동부건설 동부건설 005960 | 코스피 증권정보 현재가 14,600 전일대비 50 등락률 +0.34% 거래량 30,707 전일가 14,550 2021.11.16 10:35 장중(20분지연) 관련기사 동부건설, ‘여주역 센트레빌 트리니체’ 평균 24.68대 1… 역대 최고 경쟁률동부건설, 1438억원 규모 김포 물류시설 수주동부건설, 626억원 규모 JB금융 연수원 공사 수주 close 은 서울시 서초구 방배동 593-98 외 3필지에 도시형 생활주택 '방배 센트레빌 프리제'를 11월 분양할 예정이라고 16일 밝혔다.

방배 센트레빌 프리제는 지하 2층~지상 6층 총 90가구 규모이며, 이 중 전용면적 62~98㎡ 23가구가 일반분양 될 예정이다.

단지는 서울지하철 2호선 방배역과 사당역을 걸어서 이용할 수 있다. 남부순환로 등을 통한 단지 진·출입이 용이하고, 가까운 사당IC와 서초IC를 통해 강남 순환고속도로, 경부고속도로 등 광역도로망 진입도 편리하다. 주변으로 대중교통도 잘 갖춰져 있어 신세계백화점, 강남성모병원 등은 물론 인근 주요 상권으로 접근도 용이하다.

강남의 명문 학군 입지도 갖췄다. 단지 인근 방현초를 걸어서 통학할 수 있고, 동덕여중·고, 이수중, 서초중·고, 방배중, 서울고, 경문고 등 강남을 대표하는 학교가 가깝다.

생활편의시설도 풍부하다. 홈플러스(서울남현점), 이마트(이수점) 등 대형마트가 가깝고, 방배역과 사당역 인근 중심상업지역 이용도 편리하다. 또 예술의 전당, 국립국악원 등이 인접해 있어 국내 문화의 중심 입지도 누릴 수 있다. 자연을 누리는 쾌적한 주거 환경도 갖췄다. 단지 인근 방배근린공원, 우면산 둘레길, 방배체육공원 등이 위치해 있어 간단한 산책부터 취미활동까지 다양하게 즐길 수 있다.

분양 일정은 오는 23일 청약 신청을 받으며, 24일 당첨자 발표를 진행할 예정이다. 정당 계약은 25일 진행할 예정이다. 청약 조건은 만 19세 이상이라면 전국 누구나 유주택자도 청약통장 없이 청약이 가능하다. 개인은 물론 법인명의로도 신청할 수 있다.

분양 관계자는 "단지는 강남의 명문 학군을 품은 데다 주변으로 편의시설과 녹지도 많아서 높은 관심을 받는 것 같다"며 "또 청약통장 및 가점이 없어도 청약할 수 있다 보니 젊은 세대부터 은퇴를 준비하는 분들까지 다양한 연령대의 고객분들이 문의를 하고 있다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr