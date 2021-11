[클릭e종목]"한국콜마 목표주가 5만5000원‥8% 하향조정"

[아시아경제 박소연 기자] KB증권이 16일 한국콜마 한국콜마 161890 | 코스피 증권정보 현재가 42,950 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 42,550 2021.11.16 08:32 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-21일[클릭 e종목] 한국콜마 목표주가 상향 조정[클릭 e종목] 한국콜마, 업황 반등 수혜株 close 의 목표주가를 5만5000원으로 8% 하향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다.

한국콜마의 올해 중국 매출 성장률은 99% 수준을 나타내면서 견조할 전망이다. 하지만 주가는 연초대비 16% 하락한 상황이다. 중국의 적자폭 개선 속도가 매출 성장에도 불구, 예상보다 더딘데다 국내 ODM 매출 회복세도 기대치를 하회하고 있기 때문이다. 또한 HK이노엔 영업이익도 올해 31% 감소할 것으로 추정된다.

한국콜마는 올 3분기 연결 매출액 3760억원, 영업이익 128억원을 기록했다. 매출은 시장 컨센서스에 부합했지만 영업이익은 큰 폭으로 하회했다. HK이노엔 상장과 관련돼 발생한 주식발행 초과금이 연결 조정시 비용으로 차감되면서 일회성 비용 75억원이 발생한 영향이다.

국내 매출액은 3% 성장했지만, 영업이익은 12% 감소했다. 중국은 매출액 315억원, 영업적자 48억원을 나타내면서 수익성이 기대치를 하회했다. 북미 매출액은 낮은 기저에도 불구하고 9% 성장하는데 그쳤고, 영업적자도 소폭 확대됐다. HK이노엔 매출액은 25% 성장했는데, 전문의약품 매출은 37% 고성장했으나, H&B매출은 46% 급락했다. OPM이 3.4%포인트 악화되면서 영업이익은 9% 감소했다. 박신애 KB증권 연구원은 "주가 반등을 위해서는 내년 본업 매출의 견조한 성장과 특히 중국 법인의 손익 개선이 필요할 것"이라고 전망했다.

