[아시아경제 이정윤 기자] 14일 오전 6시께 서울 광진구 화양동의 한 음식점 외부 창고에서 불이나 1시간여만에 꺼졌다.

소방당국에 따르면 이번 화재로 50대 여성이 연기를 흡입해 인근 병원으로 이송됐다. 또 인근 건물에서 거주하던 일가족 4명이 구조되기도 했다.

경찰과 소방당국은 정확한 피해 규모와 화재 원인 등을 조사하고 있다.

