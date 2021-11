신호없는 교차로서 한 손에 음료수 든 운전자와 '쾅'…누리꾼 "둘다 잘못" 왜?

[아시아경제 황수미 기자] 신호 없는 교차로에서 음료수를 든 채 한 손으로 운전하는 차와 부딪힌 운전자가 과실 비율 조언을 구했다. 누리꾼들은 두 운전자 모두 잘못이 있다며 지적했다.

지난 12일 유튜브 '한문철 TV'에 따르면 지난 4일 오전 8시쯤 강원도 동해시의 한 신호 없는 교차로에서 사고가 발생했다.

당시 상황이 담긴 블랙박스 영상에는 직진하던 흰색 차량이 우측에서 달려온 차와 부딪히는 장면이 담겼다.

두 차량이 충돌하면서 정상 주행하던 블랙박스 영상 주인도 피해를 봤다.

흰색 차량 운전자는 "제가 주행하던 길은 넓었지만, 저와 부딪힌 차가 가려던 방향은 중앙선이 없고 상대적으로 좁은 도로였다"고 설명했다.

그러면서 "과실 비율은 7:3을 이야기하고 있는데 어떠냐"며 한문철 변호사에게 과실 비율을 의뢰했다.

이에 한 변호사는 "7:3이면 받아들여야 하지 않겠냐"고 답했다. 그는 "신호 없는 교차로에서는 첫째 서행해야 하고, 둘째는 좌우가 확인되지 않을 때 일시 정지해야 한다"고 했다.

그러면서 "흰색 차량 운전자도 서행하면서 멈췄다가 좌우를 확인한 뒤 주행한 게 아니고 그냥 쑥 들어갔다"며 "7:3 나빠 보이지 않는다"고 지적했다.

이 영상을 본 누리꾼들은 "두 운전자 모두 똑같아 보인다", "이런 걸 일타쌍피 라고 배웠다", "블랙박스 차주가 제일 억울하겠다", "둘 다 속도 줄일 생각이 전혀 없었던 것 같은데 과실 따지는 게 웃기다" 등의 반응을 보였다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr