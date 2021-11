[아시아경제 지연진 기자] 인바디 인바디 041830 | 코스닥 증권정보 현재가 27,000 전일대비 150 등락률 +0.56% 거래량 50,104 전일가 26,850 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 인바디, 2Q 영업익 88억…전년比 2067%↑인바디, 3분기 영업이익 68억… 전년比 11.8%↓인바디, U-Healthcare(원격진료) 테마 상승세에 5.25% ↑ close 는 올해 3분기 매출액이 전년동기대비 12.7% 증가한 330억원을 기록했다고 12일 밝혔다.

이 기간 영업이익은 15.8% 증가한 79억원, 당기순이익은 19.3% 늘어난 70억원을 달성했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr