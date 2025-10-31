인바디 4대 주주된 네이버…"AI 결합 헬스케어 서비스 선보일 것"

325억 규모 지분 확보…협약식 개최

글로벌 디지털 헬스케어 사업 전개

"맞춤형 건강관리 제공 서비스 계획"

네이버가 AI와 데이터를 결합한 맞춤형 건강관리 서비스를 제공하기 위해 헬스케어 기업 ' 인바디 인바디 041830 | 코스닥 증권정보 현재가 28,700 전일대비 1,750 등락률 +6.49% 거래량 95,523 전일가 26,950 2025.10.31 10:14 기준 관련기사 [특징주]인바디, 2분기 호실적에 해외 성장 기대감공학한림원 대상에 차기철 인바디 대표이사인바디, 3분기 매출 507억…전년 대비 13.3%↑ 전 종목 시세 보기 close '와 손을 잡았다.

30일 경기도 성남시에 위치한 1784 사옥에서 최인혁 네이버 테크비즈니스 대표(왼쪽), 박하진 인바디 부사장이 만나 업무협약식을 열었다. 네이버 제공 AD 원본보기 아이콘

네이버는 30일 경기도 성남시에 위치한 1784 사옥에서 네이버 최인혁 테크비즈니스 대표, 박하진 인바디 부사장 등 양사 관계자가 참석한 가운데 '네이버-인바디 글로벌 디지털 헬스케어 협약식'을 진행했다.

네이버는 인바디 지분 중 8.5%(325억원 규모)를 확보해 4대 주주가 됐다. 이를 통해 글로벌 헬스케어 시장 공략을 위한 전략적 협력을 강화할 예정이다. 인바디는 미국, 일본, 유럽, 인도 등 13곳의 해외 현지 법인을 기반으로 110개국에 체성분검사 제품, 서비스를 제공하는 글로벌 헬스케어 기업이다.

인바디는 체성분분석기, 자동혈압계 등을 병원, 피트니스센터, 학교 및 관공서, 일반 소비자에게 판매하고 있다. 글로벌 시장에서 시장 점유율 1위를 기록한 체성분분석기와 더불어 체성분 데이터 관리 플랫폼 LB(LookinBody)를 선보이며 건강관리 디지털 헬스케어 사업을 다각화하고 있다.

최인혁 네이버 테크비즈니스 대표는 "인바디와 손잡고 온·오프라인이 끊임없이 연계되는 데이터 기반 맞춤형 건강관리 서비스, AI와 데이터가 결합된 혁신적인 헬스케어 서비스를 글로벌 시장에 선보일 예정"이라며 "시니어케어, 다이어트, 웰빙 등 다양한 사용자의 니즈를 파악해 맞춤형 건강관리를 제공하는 서비스를 계획하고 있다"고 밝혔다.

한편 네이버는 지난 8월 국내 대표 임상시험 플랫폼 기업 제이앤피메디에 투자했다. 양사는 AI 기술을 결합해 디지털 임상시험 플랫폼 고도화 및 헬스케어 생태계 전반의 디지털 전환 가속화를 위해 협업 중이다.

또한 네이버는 증상체크를 수행하는 디지털 헬스케어 서비스 '네이버케어'를 포함해 만보기, 병원 예약 등 건강 정보를 한곳에 모아 확인 가능한 '네이버 헬스케어'도 서비스 중이다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



