메지온은 운영자금을 위해 200억원 규모의 전환사채권 발행을 결정했다고 12일 공시했다.

