외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감

스피 5350선 회복…현대차·금융주 강세

실적 가시성·내수주로 순환매 장세…코스닥은 '약보합' 마감



코스피가 외국인·기관의 동반 매수에 힘입어 상승 마감했다. 코스닥은 장중 등락을 반복한 끝에 약보합으로 장을 마쳤다.

11일 코스피지수는 전 거래일 대비 52.80포인트(1.00%) 오른 5354.49로 마감했다. 지수는 5.57포인트(0.11%) 내린 5296.12로 출발했지만, 장 초반 낙폭을 만회한 뒤 상승폭을 키웠다. 외국인이 8602억원, 기관이 6896억원어치를 각각 순매수하며 지수를 끌어올렸다. 개인은 1조7014억원어치를 순매도했다.

11일 장 마감 후 서울 중구 신한은행 본점 로비 전광판에 주가 지수 등이 표시돼 있다. AD 원본보기 아이콘

업종별로는 통신(2.85%), 운송장비부품(2.13%), 보험(2.13%), IT서비스(2.11%), 건설(2.04%), 금융(2.02%) 등이 강세였다. 반면 종이목재(-3.02%), 의료정밀기기(-1.85%), 섬유의류(-1.34%) 등은 약세를 보였다.

시가총액 상위 종목에선 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 509,000 전일대비 28,500 등락률 +5.93% 거래량 3,259,650 전일가 480,500 2026.02.11 15:30 기준 관련기사 카카오모빌리티, 로보택시 사업 본격화…"서울 시내서 주행"코스피 1%대 상승…5360선 도달조선주 조정 마무리 국면…밸류 부담 낮아진 지금이 매수 타이밍? 전 종목 시세 보기 close 가 5.93% 오르며 상승을 주도했다. KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 164,500 전일대비 9,000 등락률 +5.79% 거래량 1,962,325 전일가 155,500 2026.02.11 15:30 기준 관련기사 코스피 1%대 상승…5360선 도달금감원, 금융권과 설맞이 전통시장 나눔 활동장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발 전 종목 시세 보기 close (5.79%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 239,500 전일대비 12,000 등락률 +5.27% 거래량 1,723,596 전일가 227,500 2026.02.11 15:30 기준 관련기사 [특징주]셀트리온, 임상 간소화 승인 소식에 4%대 ↑똑같은 기회인데 수익이 다르다? 자금 운용 규모가 클수록 유리한데셀트리온, 'CT-P55' 임상 3상 IND 변경 승인…비용·기간 절감 '탄력’ 전 종목 시세 보기 close (5.27%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 161,800 전일대비 7,100 등락률 +4.59% 거래량 1,622,428 전일가 154,700 2026.02.11 15:30 기준 관련기사 코스피 1%대 상승…5360선 도달장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속 전 종목 시세 보기 close (4.59%), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 100,900 전일대비 3,000 등락률 +3.06% 거래량 1,648,821 전일가 97,900 2026.02.11 15:30 기준 관련기사 금감원, 금융권과 설맞이 전통시장 나눔 활동외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속신한지주, 주당 880원 결산 현금배당 결정 전 종목 시세 보기 close (3.06%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 446,000 전일대비 9,000 등락률 +2.06% 거래량 312,230 전일가 437,000 2026.02.11 15:30 기준 관련기사 현대모비스, 협력사와 '원팀' 선언… "미래 모빌리티 경쟁력 강화"코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세[클릭 e종목]하나 “현대모비스, 목표가 57만원으로 상향…실적 기대치 부합” 전 종목 시세 보기 close (2.06%) 등이 동반 강세를 보였다. 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 116,100 전일대비 1,800 등락률 +1.57% 거래량 3,291,478 전일가 114,300 2026.02.11 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세확신이 든 순간 투자금부터 넉넉하게...4배 투자금을 연 5%대 금리로워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감 전 종목 시세 보기 close (1.57%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 95,500 전일대비 1,400 등락률 +1.49% 거래량 5,915,111 전일가 94,100 2026.02.11 15:30 기준 관련기사 코스피 1%대 상승…5360선 도달장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발종목 잘 골랐다면 투자금 규모 키워야...4배 투자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 close (1.49%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 257,500 전일대비 3,500 등락률 +1.38% 거래량 1,133,876 전일가 254,000 2026.02.11 15:30 기준 관련기사 CJ대한통운, 새벽 배송 규제 완화·호실적에 9%↑[특징주][Why&Next]최수연 네이버 대표는 왜 '커머스'에 진심일까외국인과 개인의 극단적 수급 엇갈림...앞으로의 전망은 전 종목 시세 보기 close (1.38%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 167,800 전일대비 2,000 등락률 +1.21% 거래량 22,247,243 전일가 165,800 2026.02.11 15:30 기준 관련기사 "中바이트댄스, 자체 AI칩 개발중…삼성전자와 생산 협의"코스피 1%대 상승…5360선 도달장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발 전 종목 시세 보기 close (1.21%)도 올랐다.

특히 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 127,900 전일대비 23,900 등락률 +22.98% 거래량 13,160,492 전일가 104,000 2026.02.11 15:30 기준 관련기사 [특징주]LG전자, 호실적 기대감에 주가 22% 급등[클릭 e종목]"LG전자, '분기 깜짝 실적' 기대…피지컬 AI 주목"이재성 LG전자 사장 "AI가 HVAC 산업도 바꿔…하반기 인도 에어컨 공장 가동" 전 종목 시세 보기 close 와 LG씨엔에스 LG씨엔에스 064400 | 코스피 증권정보 현재가 72,100 전일대비 3,100 등락률 +4.49% 거래량 2,624,801 전일가 69,000 2026.02.11 15:30 기준 관련기사 LG CNS, 퓨리오사AI와 맞손…에이전틱 AI에 플랫폼 NPU 도입물 들어왔을 때 노 제대로 저어보려면? 4배 투자금을 연 4%대 금리로LG디스플레이·CNS '웃음', 전자·엔솔 '우울'… LG그룹 실적 희비 전 종목 시세 보기 close 는 인공지능(AI) 모델 엑사원 기반 휴머노이드(인간형 로봇)등 신사업 기대감이 반영되며 강세였다. LG전자는 22%대 급등하며 52주 신고가 기록했고, 현대차 그룹도 동반 상승하며 피지컬(물리적) AI 테마가 재부각됐다. 반면 SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 532,000 전일대비 11,000 등락률 -2.03% 거래량 395,925 전일가 543,000 2026.02.11 15:30 기준 관련기사 코스피 1%대 상승…5360선 도달장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발[특징주] SK하이닉스 반등에 SK스퀘어도 10%대 급등 전 종목 시세 보기 close (-2.03%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 860,000 전일대비 16,000 등락률 -1.83% 거래량 3,117,064 전일가 876,000 2026.02.11 15:30 기준 관련기사 코스피 1%대 상승…5360선 도달장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발조선주 조정 마무리 국면…밸류 부담 낮아진 지금이 매수 타이밍? 전 종목 시세 보기 close (-1.83%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,130,000 전일대비 16,000 등락률 -1.40% 거래량 239,010 전일가 1,146,000 2026.02.11 15:30 기준 관련기사 코스피 1%대 상승…5360선 도달장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발[클릭 e종목]"한화에어로스페이스, 일시적 부진…실적개선 흐름 유효" 전 종목 시세 보기 close (-1.40%), 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 129,700 전일대비 1,200 등락률 -0.92% 거래량 999,891 전일가 130,900 2026.02.11 15:30 기준 관련기사 똑같은 기회인데 수익이 다르다? 자금 운용 규모가 클수록 유리한데높아진 변동성에 고민 중? 신용미수대환, 저가매수 자금을 연 5%대 금리로외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속 전 종목 시세 보기 close (-0.92%) 등은 내렸다.

코스닥지수는 전 거래일 대비 0.38포인트(0.03%) 내린 1114.87로 마감했다. 외국인이 13억원어치, 기관은 754억원어치를 각각 순매수했다. 개인은 484억원어치를 순매도했다.

코스닥 시가총액 상위 종목 가운데선 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 281,500 전일대비 5,500 등락률 +1.99% 거래량 168,524 전일가 276,000 2026.02.11 15:30 기준 관련기사 외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세코스피, 4% 떨어져 5100대로…코스닥도 함께 하락 전 종목 시세 보기 close (1.99%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 385,000 전일대비 7,000 등락률 +1.85% 거래량 350,596 전일가 378,000 2026.02.11 15:30 기준 관련기사 알테오젠, 200억 규모 현금배당…설립 이후 처음코스피 1%대 상승…5360선 도달똑같은 기회인데 수익이 다르다? 자금 운용 규모가 클수록 유리한데 전 종목 시세 보기 close (1.85%), 클래시스 클래시스 214150 | 코스닥 증권정보 현재가 67,600 전일대비 1,100 등락률 +1.65% 거래량 341,763 전일가 66,500 2026.02.11 15:30 기준 관련기사 클래시스, 제품 혁신·고품질 공급 역량…글로벌 파트너 신뢰 확보장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중트럼프 이겨낸 韓증시, '오천피·천스닥' 시대 활짝 전 종목 시세 보기 close (1.65%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 180,200 전일대비 1,700 등락률 +0.95% 거래량 251,632 전일가 178,500 2026.02.11 15:30 기준 관련기사 코스피 1%대 상승…5360선 도달장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속 전 종목 시세 보기 close (0.95%) 등이 올랐다. 반면 메지온 메지온 140410 | 코스닥 증권정보 현재가 144,800 전일대비 6,900 등락률 -4.55% 거래량 159,805 전일가 151,700 2026.02.11 15:30 기준 관련기사 외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감 전 종목 시세 보기 close (-4.55%), 이오테크닉스 이오테크닉스 039030 | 코스닥 증권정보 현재가 375,500 전일대비 15,500 등락률 -3.96% 거래량 111,802 전일가 391,000 2026.02.11 15:30 기준 관련기사 신한운용 SOL AI반도체소부장 ETF, 순자산 8000억원 돌파외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속코스피, 하락 출발 후 5300선 재돌파…코스닥도 상승세 전 종목 시세 보기 close (-3.96%), HPSP HPSP 403870 | 코스닥 증권정보 현재가 43,200 전일대비 1,100 등락률 -2.48% 거래량 964,372 전일가 44,300 2026.02.11 15:30 기준 관련기사 외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세투자금 넉넉해야 기회도 살린다...4배 투자금을 연 4%대 부담 없는 금리로 전 종목 시세 보기 close (-2.48%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 249,500 전일대비 6,000 등락률 -2.35% 거래량 112,878 전일가 255,500 2026.02.11 15:30 기준 관련기사 외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세코스피, 6.84% 올라 5288.08 마감…종가 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close (-2.35%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 152,500 전일대비 3,500 등락률 -2.24% 거래량 1,350,060 전일가 156,000 2026.02.11 15:30 기준 관련기사 코스피 1%대 상승…5360선 도달장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발조선주 밸류 부담 완화…LNG 기대 속 매수 적기 평가 전 종목 시세 보기 close (-2.24%), 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 95,000 전일대비 1,600 등락률 -1.66% 거래량 502,786 전일가 96,600 2026.02.11 15:30 기준 관련기사 코스피 1%대 상승…5360선 도달장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발삼성자산, KODEX 반도체 ETF 순자산 3조 돌파 전 종목 시세 보기 close (-1.66%) 등은 약세였다.

임정은 KB증권 연구원은 "코스피는 상승 흐름을 이어간 반면 코스닥은 장중 등락을 반복한 뒤 약보합으로 마감했다"며 "국내 증시는 실적 가시성이 높은 업종과 편의점·유통 등 내수·소비재를 중심으로 업종 간 순환매가 전개되는 모습이 유지되고 있다"고 말했다. 이어 "주주환원 강화 기대가 지속되며 금융지주, 지주사, 통신 업종도 견조했다"고 분석했다.

임 연구원은 "외국인이 3거래일 연속 코스피 순매수를 기록하며 지난주 대규모 매도 압력은 완화되는 모습"이라며 "다만 미국 연방준비제도(Fed) 위원들의 매파적 발언이 이어지는 가운데 이날 밤 미국 1월 고용지표 발표가 예정돼 있다. 단기 변동성 확대에 유의할 필요가 있다"고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>