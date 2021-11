KT알파, 3분기 매출 1255억원…영업손실 18억 ‘적자전환’

합병 후 첫 합산 실적…매출 전년比 47.2%↑

커머스·모바일 기프트 역대 최대 매출

[아시아경제 임춘한 기자] 케이티(KT)알파는 9일 올해 3분기 매출이 1255억원으로 전년동기대비 47.2% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 이는 합병 후 첫 합산 실적으로 신규 편입한 모바일 기프트 커머스 사업 실적을 포함한 결과다. 영업이익은 -18억원으로 적자전환했다. 주요인은 커머스 사업에 대한 채널 및 모바일 경쟁력 강화를 위한 투자 확대이다.

커머스 사업 매출은 전년동기대비 64% 증가한 928억원을 기록했다. K쇼핑은 전년동기대비 36.9% 증가한 774억원의 매출을 달성하며 분기 기준 역대 최대 매출을 경신했다. K쇼핑은 올레TV 채널번호를 S급(12번)으로 이동하는 등 적극적인 투자를 기반으로 한 성장성 확보에 집중하고 합병 시너지를 통한 모바일 커머스 고도화에 주력하고 있다. 특히 모바일 라이브 방송 서비스인 라이브 K 활성화를 통해 유통 커버리지를 확대해 나갈 예정이다. 모바일 라이브는 지난해 초 대비 상품 수는 9배, 매출은 약 1500% 증가했다.

신규 편입한 모바일 기프트 커머스 사업 매출은 전년동기대비 27.7% 증가한 153억원으로 분기 최대 매출을 경신했다. 개인 간 모바일 선물하기 활성화 및 기업들의 모바일 쿠폰을 활용한 마케팅 확대로 지속적인 성장세를 이어가고 있다. 모바일 기프트 커머스 사업은 기업 전용 온라인 서비스 기프티쇼 비즈 고도화 및 신규 영업 확대를 통해 기업 간 거래(B2B) 시장 내 1위 자리를 더욱 공고히 해 나갈 예정이다.

콘텐츠미디어 사업 매출은 국내 영화 및 시리즈 장르 매출 호조에 따라 전년동기대비 68.4% 증가한 136억원을 기록했다. 콘텐츠미디어 사업은 디즈니+, 애플TV 등 글로벌 OTT 사업자들의 국내 론칭 및 콘텐츠 한류 확산에 따른 판권 수요 확대에 적극적으로 대응해 나갈 계획이다.

