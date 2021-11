현대차그룹, 美 UAM 법인 새 이름 '슈퍼널' 공개…사업 박차

'최상의 품질', '천상의' 뜻…"사명공개와 함께 UAM 사업 집중"

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차그룹은 미국 내 도심항공모빌리티(UAM) 독립법인의 명칭을 '슈퍼널(Supernal)'로 확정했다고 9일 밝혔다.

현대차그룹은 앞서 지난해부터 미국 내 UAM 관련 법인을 설립하고 전기 수직 이·착륙장치(eVTOL) 연구개발을 진행해 왔다. 슈퍼널은 '최상의 품질의', '천상의'란 뜻으로 미래항공모빌리티(AAM)를 통해 고객에게 새로운 경험을 제공하고 사회의 변화를 이끌어 낸다는 취지를 담은 이름으로, 현대차그룹은 사명공개와 함께 UAM 사업에 박차를 가한단 계획이다.

슈퍼널의 본사는 미국의 수도인 워싱턴 D.C에 위치하며, 내년엔 캘리포니아주에 연구시설을 개설하는 등 사업영역을 확장해 나간단 계획이다. 슈퍼널은 오는 2028년엔 도심운영에 최적화 된 완전 전동화 UAM 모델을 선보이며, 오는 2030년대엔 인접한 도시를 연결하는 지역항공모빌리티(RAM) 기체도 내놓을 방침이다. 벤 다이어친 슈퍼널 최고기술책임자(CTO)는 "우리는 처음부터 상업적인 제품을 목표로 최고의 안전, 적은 소음, 효율성, 합리적 가격에 맞춰 (기체를) 개발하고 있다"고 전했다.

아울러 슈퍼널은 단순 제품 개발에만 그치지 않고 기존 교통망에 AAM을 통합, 고객 경험을 축적하도록 현재의 승차 공유 플랫폼과 같은 방식도 도입할 수 있도록 할 예정이다. 이를 위해 슈퍼널은 지난해부터 미국 내 AAM 공공참여 로드맵과 정책 개발을 위해 로스앤젤레스(LA) 시, 도심이동연구소(Urban Movement Lab) 등과 파트너십맺고 활동 중이며, 영국 웨스트미들랜드 코번트리 지역에선 '어반 에어포트(Urban Air-port)'사와 함께 UAM 전용 공항을 건설하는 데도 참여하고 있다.

신재원 현대차그룹 UAM사업부장 겸 슈퍼널 최고경영자(CEO)는 "우리는 새로운 차원의 이동 수단을 통해 사회가 움직이고, 연결되고, 살아가는 방식을 변화시키는 임무를 수행 중"이라며 "현대차그룹의 스마트 모빌리티 솔루션 기술, 제조 역량 등을 활용해 뛰어난 제품, 적절한 가격을 갖춰 대중에게 다가갈 것"이라고 밝혔다.

