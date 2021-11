현대백화점면세점, '제페토'에서 개점 3주년 기념 이벤트

"메타버스 접목한 이벤트 확대"

[아시아경제 조인경 기자] 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 80,800 전일대비 1,500 등락률 +1.89% 거래량 154,856 전일가 79,300 2021.11.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [포토] "판매가 5억원" … 현대百, '국내 최고가' 스웨덴 침대 선보여현대백화점그룹, 한섬 해외패션부문 박철규 사장 영입[인사] 현대백화점그룹 close 면세점이 무역센터점 개점 3주년을 기념해 다음달 5일까지 네이버제트의 메타버스 플랫폼 '제페토(ZEPETO)'와 손잡고 '더 현대적인 생일선물' 이벤트를 진행한다고 9일 밝혔다.

메타버스를 접목한 이벤트는 최근 급증하고 있는 MZ세대(밀레니얼 Z세대) 고객과의 소통을 강화해 이들의 유입을 늘리겠다는 전략이다. 올 들어 10월까지 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 80,800 전일대비 1,500 등락률 +1.89% 거래량 154,856 전일가 79,300 2021.11.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [포토] "판매가 5억원" … 현대百, '국내 최고가' 스웨덴 침대 선보여현대백화점그룹, 한섬 해외패션부문 박철규 사장 영입[인사] 현대백화점그룹 close 면세점의 2030 회원수는 지난해보다 3배 가까이 늘어 전체 회원 증가율보다 1.5배 가량 높게 나타나고 있다.

현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 80,800 전일대비 1,500 등락률 +1.89% 거래량 154,856 전일가 79,300 2021.11.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [포토] "판매가 5억원" … 현대百, '국내 최고가' 스웨덴 침대 선보여현대백화점그룹, 한섬 해외패션부문 박철규 사장 영입[인사] 현대백화점그룹 close 면세점은 이벤트 기간 동안 제페토 내 기존 쇼핑몰 월드를 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 80,800 전일대비 1,500 등락률 +1.89% 거래량 154,856 전일가 79,300 2021.11.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [포토] "판매가 5억원" … 현대百, '국내 최고가' 스웨덴 침대 선보여현대백화점그룹, 한섬 해외패션부문 박철규 사장 영입[인사] 현대백화점그룹 close 면세점 월드로 새롭게 꾸몄다. 이벤트에 참여하려는 고객은 제페토 내에 마련된 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 80,800 전일대비 1,500 등락률 +1.89% 거래량 154,856 전일가 79,300 2021.11.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [포토] "판매가 5억원" … 현대百, '국내 최고가' 스웨덴 침대 선보여현대백화점그룹, 한섬 해외패션부문 박철규 사장 영입[인사] 현대백화점그룹 close 면세점 월드에서 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 80,800 전일대비 1,500 등락률 +1.89% 거래량 154,856 전일가 79,300 2021.11.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [포토] "판매가 5억원" … 현대百, '국내 최고가' 스웨덴 침대 선보여현대백화점그룹, 한섬 해외패션부문 박철규 사장 영입[인사] 현대백화점그룹 close 면세점의 공식 모델인 윤아와 정해인의 3D 아바타를 찾아 '비밀의 방'을 안내받고, 이곳에서 찾은 키워드를 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 80,800 전일대비 1,500 등락률 +1.89% 거래량 154,856 전일가 79,300 2021.11.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [포토] "판매가 5억원" … 현대百, '국내 최고가' 스웨덴 침대 선보여현대백화점그룹, 한섬 해외패션부문 박철규 사장 영입[인사] 현대백화점그룹 close 인터넷면세점 홈페이지 내 이벤트 페이지에 입력하면 된다.

정답을 맞춘 회원 중 추첨을 통해 '아이폰13 512G(3명)', '베네피트 더 포어페셔널 모공 프라이머(5명)', '록시땅 2021 리미티드 버베나 핸드 트리오(5명)' 등을 경품으로 증정한다.

현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 80,800 전일대비 1,500 등락률 +1.89% 거래량 154,856 전일가 79,300 2021.11.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [포토] "판매가 5억원" … 현대百, '국내 최고가' 스웨덴 침대 선보여현대백화점그룹, 한섬 해외패션부문 박철규 사장 영입[인사] 현대백화점그룹 close 면세점 관계자는 "아시아 1위 메타버스 플랫폼인 제페토와 긴밀한 협력관계를 구축해 앞으로도 고객들에게 다양한 메타버스 콘텐츠와 재미있는 쇼핑 경험을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr