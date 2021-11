1조원대 옵티머스 펀드 사기 김재현, 법원에 "재산 동결 풀어달라"

[아시아경제 배경환 기자] 1조원대 '옵티머스 펀드 사기' 사건으로 1심에서 징역 25년을 선고받은 김재현 옵티머스자산운용 대표가 재산 동결 처분을 취소해달라고 재판부에 요청했다.

8일 법조계에 따르면 김 대표는 지난달 18일 항소심 재판부인 서울고법 형사5부(윤강열 박재영 김상철 부장판사)에 추징보전 취소 신청서를 제출했다.

앞서 1심 재판부는 지난 9월 김 대표와 옵티머스 2대 주주 이모 씨의 재산 약 1조2000억원에 대해 추징보전 결정을 내린 상태다. 추징보전은 범죄로 얻은 것으로 의심되는 수익을 피고인들의 유죄가 확정되기 전까지 동결시키는 절차다.

한편 김 대표는 2018년부터 지난해까지 공공기관 채권에 투자하겠다고 속인 뒤 3200명으로부터 1조 3526억원을 받아낸 혐의로 재판에 넘겨졌다. 1심 재판부는 혐의 대부분을 유죄로 인정해 김 대표에게 징역 25년과 벌금 5억원을 선고하고 751억7500만원의 추징금을 명령했다.

