동양생명, 고객상담에 인공지능 활용 'AI 컨텍센터' 가동

[아시아경제 오현길 기자] 동양생명은 네이버클라우드와 고객 상담에 인공지능(AI) 기술을 결합한 AI 컨택센터를 열었다고 8일 밝혔다.

AI 컨택센터는 네이버클라우드 '클로바 AI콜(CLOVA AiCall)' 솔루션에 보험 서비스를 접목, 해피콜 등 고객 상담 문의에 AI를 통해 응대한다.

적립금이나 수익률과 같이 퇴직연금 관련, 고객들이 빈번하게 문의하는 단순·반복적 질문에 대한 자동화, 표준 스크립트를 기반으로 신계약 체결 건에 대한 완전 판매 모니터링, 납입기한 통보 또는 서류 보완 안내 등과 같은 고객 안내성·통지성 업무의 자동화 서비스 등이 가능하다.

고객에게 통상적인 컨택센터 운영시간 종료 후에도 상담 서비스를 제공할 수 있어 고객 편의성이 개선되고, 고객 상담 요청 방식에 맞춘 최적의 응대를 할 수 있을 것으로 기대된다.

동양생명 관계자는 "고객들에게 한차원 높고 차별화된 서비스를 제공할 수 있게 됐다"며 "고객 건강과 행복을 지키는 수호천사로 고객 만족 극대화를 위해 지속 노력하겠다"고 말했다.

