11번가, 국산·저탄소재배 햅쌀 판매행사…최대 20% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 11번가는 오는 23일까지 농업인의 날을 맞아 농림축산식품부와 함께 국산품종 햅쌀 판매행사를 실시한다고 8일 밝혔다.

이번 행사에서는 강원·전남·전북·충남·충북 등에서 추천한 품종 및 브랜드의 햅쌀 20여종을 엄선해 최대 20% 할인가에 선보인다. 오는 10일 오전 11시에는 농가 지원 라이브방송을 통해 상품을 소개한다. 기존 영농법 대비 온실가스를 최대 63% 낮추는 저탄소 논물관리 기술을 적용해 생산한 쌀도 만나볼 수 있다.

전남 우수식품 기획전은 오는 22일부터 28일까지 진행한다. 전라남도 내 식품제조 우수 중소기업 25개사를 엄선해 각 업체들의 상품 판매를 촉진하는 기획전과 라이브방송(25일)이 함께 진행된다. 호정가 약과, 영흥농산영농조합법인의 양파 등 먹거리 70여종을 준비했다.

11번가 관계자는 “십일절 페스티벌 시작과 함께 유통 성수기로 떠오른 11월에 더 많은 우수 소상공인의 상품들이 널리 알려질 수 있도록, 매달 꾸준히 이어온 지자체 협업 행사들을 더욱 집중해 준비했다”며 “앞으로도 지역 경제와 소상공인 판로 확대에 적극적인 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr