홍준표 "비리의혹 대선에 참여 생각 없어…내 역할 종료"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 대선 경선 후보였던 홍준표 의원이 "사상 최초로 검찰이 주도하는 비리의혹 대선에는 참여할 생각이 없다"는 입장을 내놨다.

홍 의원은 7일 페이스북을 통해 "이번 대선에서 저는 우리 당 경선을 다이나믹하게 만들고 안갯속 경선으로 흥행 성공을 하게 함으로써 그 역할은 종료됐다고 본다"며 이같이 밝혔다.

홍 의원은 "이번 대선에서 저의 역할은 전당대회장에서 이미 밝힌대로 거기까지"라고 강조했다. 지난 5일 경선에서 윤석열 후보에 패한 뒤 "이번 대선에서 평당원으로 백의종군하겠다"고 밝힌 점을 고려하면 당 선대위에 참여하지 않겠다는 의사를 재차 나타낸 것으로 풀이된다.

이어 그는 "다만 이번에 저를 열광적으로 지지해준 2040들의 놀이터 청년의꿈 플랫폼을 만들어 그분들과 세상 이야기 하면서 향후 정치 일정을 가져가고자 한다"며 "나머지 정치 인생은 이 땅의 청장년들과 꿈과 희망을 같이 하는 여유와 낭만으로 보내고 싶다"고 말했다.

그러면서 홍 의원은 "저에게 그동안 수천 통의 카카오톡과 메시지를 보내준 여러분들께서는 곧 개설될 청년의꿈 플랫폼에서 만나기를 기대한다"며 "회원 수가 300만명이 되면 그게 나라를 움직이는 청년의 힘이 된다"고 얘기했다.

