금천구립도서관 ‘찾아가는 북 토크’ 개최

11월9~ 22일 금천 구립도서관에서 ‘가족 청소년’ ‘세대’ ‘젠더’ ‘개인 공동체’ 주제로 작가와 대화

[아시아경제 박종일 기자] 금천문화재단(대표 오진이)은 9일부터 22일까지 금천 구립도서관에서 ‘찾아가는 북 토크’를 개최한다고 밝혔다.

‘찾아가는 북 토크’는 ‘책 읽는 도시 금천’ 조성의 일환으로 추진하는 사업으로 지역주민의 인문학적 성찰과 자발적인 독서문화 활성화를 위해 마련됐다.

금천 구립도서관 4곳에 작가들이 찾아가 현세대가 마주하고 있는 다양한 고민과 문제점들에 대해 주민들과 대화의 시간을 갖는다.

11월9일 금나래도서관을 시작으로 11일 가산도서관, 17일 시흥도서관, 22일 독산도서관까지 순차적으로 진행될 예정이다.

성인 이상 지역주민 누구나 참여할 수 있으며, 각 구립도서관에 방문해 신청할 수 있다. 행사는 참여자들이 사전에 선정된 주제인 ‘가족 청소년’, ‘세대’, ‘젠더’, ‘개인 공동체’에 대한 책을 읽고 작가와 이야기를 나누는 방식으로 진행된다.

또 유성훈 금천구청장도 함께 참여해 주제별 즐겁고 진솔한 대화를 나눌 예정이다.

오진이 금천문화재단 대표는 “금천구립도서관에서 마련한 이번 북 토크 행사에서 작가와 주민 간 대화를 통해 인문학적 소양을 높이는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 독서문화 활성화를 위해 다양한 프로그램을 준비하겠다”고 말했다.

자세한 사항은 금천구립도서관(독산도서관 , 가산도서관 , 시흥도서관, 금나래도서관)으로 문의하면 안내받을 수 있다.

