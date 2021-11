윤석열 “이재명, 조국 수호 세력에 공개 가담” 비판

이재명 후보 '조국수호 시즌2' 검언개혁 집회 참석 겨냥

[아시아경제 김희윤 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보는 6일 이재명 더불어민주당 대선후보를 겨냥해 "'조국 수호' 세력에 공개적으로 올라탔다"고 비판했다.

이는 이 후보가 이날 오후 '검언개혁 촛불행동연대'가 주최한 4차 집회에 온라인으로 참여한 것을 두고 한 발언이다.

윤 후보는 이날 페이스북에 "2년 전 조국 사태를 만들었던 세력들이 모여 뜬금없이 '검언개혁 촛불집회'를 오늘 오후 하는데, 놀랍게도 이 후보가 직접 참여한다고 한다"며 "혹시나 대장동 게이트 수사에서 이 후보를 봐주지 말고 제대로 하라는 촉구 집회인가 했는데 역시나 조국수호 집회 시즌2"라고 했다.

이어 그는 "조국사태로 인해 민주당 정권은 할 일하는 검사들 다 내쫓고 입맛대로 움직이는 검찰로 개조해 살아있는 권력비리 수사를 멸종시킴으로써 이미 '그분들 만의 개혁'을 완성했다"며 "그 결과 부패한 권력자들과 이권카르텔이 이제는 처벌받을 거라는 두려움 없이 마구 약자와 서민을 착취한다"라고 지적했다.

윤 후보는 "지금 대장동 수사에서 어떻게든 이 후보를 구해주려는 검찰을 보면 더 망칠 것이 남아 있지도 않다"며 "이 후보는 오늘로서 '조국 수호' 세력에 공개적으로 올라타 가담했다. 민주주의와 법치주의를 사랑하는 국민들이 저와 이 후보 중 어떤 선택을 할지 더 분명해졌다"고 덧붙였다.

