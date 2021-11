[현장영상] "윤 후보님 믿습니다!", "홍준표 너무 아쉽다" 尹·洪 지지자들, 엇갈린 반응

[아시아경제 한승곤 기자, 윤진근 PD, 임혜원 인턴 PD] "정권교체! 윤석열이 할 수 있습니다!", "홍준표 지지했는데 좀 아쉽네요."

윤석열 전 검찰총장이 5일 국민의힘 대선후보로 확정됐다. 이날 서울 용산구 백범김구기념관에서 열린 국민의힘 전당대회 결과에 따르면 윤 후보는 최종 득표율 47.85%를 얻어 1위를 기록해 국민의힘 대선후보로 최종 확정됐다.

경쟁주자 홍준표 의원은 41.5%, 유승민 전 의원 7.47%, 원희룡 전 제주지사 3.17% 순으로 집계됐다.

이날 윤 후보는 "이번 대선은 상식의 윤석열과 비상식의 이재명과 싸움이다. 합리주의자와 포퓰리스트의 싸움"이라며 "반드시 정권교체 해내겠다. 분열과 분노의 정치, 부패와 약탈의 정치를 끝내겠다"고 소감을 밝혔다. 이어 경선에 참여한 다른 후보들 모두 "경선 결과에 깨끗하게 승복한다"고 했다.

윤 후보 지지자들은 백범김구기념관 인근에 모여 "기분이 정말 좋다. 정권교체를 확실히 할 수 있을 것 같다"며 목소리를 높였다. 또 다른 지지자는 "국민들이 지금 이번 문재인 정권에 불만이 매우 많은데, 윤 후보님은 우리에게 희망을 줄 거라는 확신이 있다"고 강조했다.

반면 홍준표 후보를 지지했던 시민들은 안타까움을 감추지 못했다. 한 시민은 "20·30들이 국민의힘을 지지했던 것은 이준석 대표가 당선되고 국민의힘이 개혁의 바람을 탈 걸라고 생각했기 때문"이라며" 지금 윤석열 후보자가 보여주셨던 모습은 개혁의 모습이 아니라 그동안 보여줬던 구태 정치인들의 모습과 다를 것이 없다"고 강하게 비판했다.

또 다른 시민은 "문재인 대통령이 나라를 망친 것에 청년들이 분노해 홍준표 후보를 지지했던 것"이라며"문재인 정부(에서 임명한) 검찰총장이 이명박·박근혜 전 대통령을 수사하고 사과 없이 당에 들어와서는 많은 논란 일으켰는데, 그런데도 윤석열 후보가 되었다는 건 이해가 가지 않는다"고 말했다.

한편 윤석열 국민의힘 대선후보는 후보 확정 후 첫 일정으로 6일 오전 7시 송파구 가락시장을 방문한다. 이어 서울 마포구 한 식당에서 이준석 대표와 오찬 회동을 한다. 이 자리에서 향후 선거대책위원회 구성 방향 등을 놓고 논의가 오갈 것으로 보인다.

