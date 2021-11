민주당 "윤석열, 후보 자격 상실할 의혹들부터 털어야"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당이 5일 국민의힘 대선후보로 선출된 윤석열 후보를 향해 "정치에 도전한지 4개월여 만에 대통령 후보가 된 것을 축하한다"면서도 "자신을 가리키고 있는 많은 의혹부터 훌훌 털어야 한다"고 일침했다.

이날 민주당은 여당 대선후보가 된 윤 후보에게 고발사주 의혹 등의 수사에 먼저 적극 임하라면서 날을 곤두세웠다.

고용진 선대위 수석대변인은 서면브리핑을 통해 "제1야당 대통령 후보가 된 윤 후보에게 진심어린 축하를 보내야 마땅하지만, 검찰의 중립성을 심대하게 훼손하고 국기를 문란케 한 장본인에게 그러기는 어렵다"면서 "유감스럽지만, 윤 후보에게는 무수한 의혹들이 따라붙고 있다"고 지적했다.

고 수석대변인은 "윤 후보를 둘러싼 각종 의혹은 관련자의 방대함, 결과의 해악성, 수법의 치밀함, 기간의 장기성에서 단 하나라도 사실이라면 후보 자격을 상실할 의혹들"이라고 몰아세웠다. 이어 "윤 후보는 자신을 가리키고 있는 많은 의혹부터 훌훌 털어야 한다. 비리 의혹 수사에 적극 협조할 것을 약속하라"고 강조했다.

또한 "윤 후보는 국민에게 어떠한 비전도 제시하지 못하면서 '배우면 된다'는 오만한 언행으로 대통령선거를 추태의 경연장으로 만들려고 한다"며 "윤 후보의 환골탈태를 기대할 수 있을지 깊은 의문"이라고도 했다.

그러면서 "더불어민주당은 근거에 입각한 후보 검증 선거, 정책과 비전 논쟁이 중심이 되는 선거를 제안한다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr