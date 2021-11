사랑제일교회 5차 명도집행 시도…교회 측 "막아내겠다"

[아시아경제 송승윤 기자] 철거 문제를 놓고 재개발조합과 갈등을 빚어온 서울 성북구 사랑제일교회에 대한 5차 명도집행이 5일 오후 시작됐다.

이날 오후 2시께부터 서울북부지법 집행인력 수백명이 교회 시설 등에 대한 강제집행을 시도하고 있다.

집행 소식을 듣고 모인 신도 수백 명은 강제집행을 막기 위해 교회 내부에 모여있다.

교회 측 변호인은 교회 앞에서 집행을 위해 나온 담당자들과 만나 교회 내부 진입을 막고 있다.

교회 관계자는 "신도들이 힘을 합쳐 강제집행을 막아낼 것"이라며 "화염병이나 위험 물질은 없다"고 말했다.

사랑제일교회는 지난달 장위10구역 주택 재개발정비사업 조합이 제기한 건물 인도 소송에서 1심에 이어 항소심도 패소했다.

교회 측은 최근 조합이 낸 명도소송에서 서울고법이 제시한 강제조정안에 대해 이의를 신청했다. 앞서 지난 8월에는 법원이 제시한 보상금 150억원 상당의 조정안을 거절했다.

성북구 장위10구역 한복판에 있는 사랑제일교회는 보상금 등 문제로 재개발에 반발해 왔다. 부동산 권리자인 조합은 작년에만 세 차례 강제집행을 시도했으나 신도들과 충돌하면서 모두 실패했다.

지난 4월 예정됐던 4차 명도집행은 법원 측이 교회 내 농성 중인 신도가 많아 집행인력과의 충돌로 발생할 피해를 우려해 당일 취소했다.

