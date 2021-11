통일부 "대북제재 완화 결의안 제출 관련 동향 주시"

[아시아경제 유인호 기자] 통일부는 5일 중국과 러시아가 최근 유엔 안전보장이사회(안보리)에 대북제재 완화를 위한 결의안 초안을 제출한 사실을 확인하며 관련 동향을 주시하겠다고 밝혔다.

차덕철 통일부 부대변인은 이날 정례브리핑에서 관련 질문에 대해 “최근 중국과 러시아 측이 유엔 안보리에 해당 결의안을 회람한 것으로 안다"면서 "정부는 유엔 안보리의 동향을 예의주시할 것”이라고 답했다.

이어 “미국을 비롯한 주요 안보리 국가들과 함께 한반도 정세 및 향후 대응 방안 등에 대해 긴밀한 소통을 지속해 나갈 것”이라고 설명했다.

중국과 러시아는 북한이 핵실험과 대륙간탄도미사일(ICBM) 시험발사를 하지 않고 있는 점을 고려해 경제·민생 분야의 제재를 일부 완화해야 한다는 내용의 결의안 초안을 지난달 말 제출한 것으로 전해졌다.

이에 대해 미국 국무부는 4일(현지시간) “우리는 북한이 불법적이고 위협적인 대량살상무기(WMD)와 탄도미사일 프로그램 개선에 필요한 자원과 기술을 확보하는 걸 제한하기 위해 모든 유엔 회원국이 기존의 유엔 안보리 결의에 따른 제재(이행) 의무를 충족할 것을 촉구한다”며 대북제재 유지 필요성을 재확인한 바 있다.

