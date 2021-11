실감형 '기생충'·BTS 콘서트, 홍콩·러시아 한류 팬 만난다

정부 '한국: 입체적 상상' 개최 "한류 확산·해외 진출 계기로"

실감 콘텐츠로 탈바꿈한 영화 '기생충'과 방탄소년단 콘서트가 홍콩과 러시아의 한류 팬을 만난다. 문화체육관광부와 해외문화홍보원, 한국콘텐츠진흥원은 홍콩(5~25일·포탈6311)과 러시아 모스크바(12~내달 3일·주러시아 한국문화원)에서 각각 '한국: 입체적 상상'을 한다고 5일 전했다. 한류 콘텐츠의 정수를 실감 기술과 결합해 다양한 형태로 재조명하는 전시다. 지난 7월 프랑스 파리 유네스코 본부와 주프랑스 한국문화원에서 진행해 관람객 1만 명 이상을 모았다.

이번 전시에서는 실감 콘텐츠 열일곱 작품이 소개된다. 가상현실(VR)을 적용한 '기생충'과 확장현실(XR)·VR로 새롭게 구성한 방탄소년단 콘서트 '맵 오브 더 소울 원', 프로젝션 맵핑(영상 투사로 대상물을 다르게 보이게 하는 기술)을 활용한 '정글' 등이다. 파리에서 인기를 끈 국립중앙박물관의 '왕의 행차, 백성과 함께하다'와 '신비아파트 미디어 어드벤처 내가 구하리', 홍성대 작가의 '광장: 비욘드 더 무브먼트' 등도 전시된다. 김영수 문체부 콘텐츠정책국장은 "한류 확산은 물론 우리 콘텐츠 기업의 해외 진출을 촉진하는 계기로 삼겠다"고 했다.

