"학교 비정규직 차별 철폐" 조희연 교육감 만남 요구하는 노동자들

전국교육공무직본부가 전국 시도교육청 앞에서 학교 비정규직에 대한 차별을 해소해달라며 무기한 철야 농성에 돌입하겠다고 밝힌 5일 서울시교육청 앞에서 조희연 교육감과의 만남을 요구하는 비정규직 노동자들이 경찰과 대치하고 있다. 현장의 사진을 모아본다.

