현대차그룹, 소프티어 프로그래밍 페스티벌 첫 개최…"SW 개발 역량 강화"

현대차·기아·현대모비스·현대오토에버 등 4개 회사서 1000명 참여

[아시아경제 이기민 기자] 현대자동차그룹이 최근 차량 소프트웨어 분야의 개척자를 찾기 위해 사내 직원 대상 소프트웨어 프로그래밍 경연 대회인 '제1회 소프티어(Softeer) 프로그래밍 페스티벌'을 개최했다고 5일 밝혔다.

전날 진행된 소프티어 프로그래밍 페스티벌은 현대차그룹 소프트웨어 역량 강화를 도모하는 동시에 사내 소프트웨어 개발자들의 사기를 고취시키기 위해 추진됐다고 현대차그룹은 설명했다.

올해 처음으로 개최한 이번 대회는 현대차그룹의 다양한 사업 특성을 고려해 출제된 문제를 참가자들이 다양한 프로그래밍 언어로 해결하는 방식으로 진행했다. 복잡한 자동차 조립라인에서 신차 1대를 가장 빨리 만들 수 있는 조립라인을 직원들이 프로그래밍으로 찾아내는 방식이다. 이번 대회는 현대차그룹의 소프트웨어 역량검증 시스템인 소프티어 플랫폼을 활용했다.

대회에는 ▲현대차 ▲기아 ▲현대모비스 ▲현대오토에버 등 총 4개 회사에서 개발자 1000여명의 참여했으며 지난 10월 예선을 통해 본선진출자 40명을 선발했다.

대회 본선에서는 총 3시간 동안 4개 문제를 최단 시간에 해결하는 개발자 순으로 최종 수상자를 선정했다. 최종 우승자는 1등 수상자는 1명으로 상금 1000만원이 주어졌다. 또한 2등 (2명, 500만원), 3등 (3명, 300만원), 장려상 (3명, 100만원)까지 총 9명이 수상의 영예를 안았다.

현대차그룹 관계자는 “향후에는 행사 참여 대상을 사외 개발자까지 확대함으로써, 사내·외 개발자들이 서로 교류하고 상호 실력을 겨루는 방식으로 준비할 예정”이라며 “지속적인 대회 추진을 통해 현대차그룹 소프트웨어 개발 역량 강화에 큰 도움이 될 것”이라고 밝혔다.

한편, 오는 오는 10, 11일 이틀 간 현대차그룹 최초로 사내 개발자의 경험과 노하우를 외부 개발자들과 공유하는 자리인 HMG 개발자 컨퍼런스가 개최된다. 해당 컨퍼런스는 개발자 발표세션, 키노트세션, 외부연사 세션으로 구성되어 일반인과 학생 대상으로 온라인으로 진행 예정이다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr