“내비게이션 넘어 일상 속 플랫폼으로” 티맵모빌리티, '틈(TM)' 캠페인 시작

[아시아경제 구은모 기자] 티맵모빌리티가 '일상의 모든 틈(TM)'이라는 주제로 브랜드 캠페인을 시작했다고 5일 밝혔다.

틈(TM)은 'TMAP MOMENT'의 약자로 일상의 많은 순간에 TMAP이 함께한다는 의미를 담고 있다. 티맵모빌리티는 “단순 내비게이션을 벗어나 티맵모빌리티의 다양한 서비스들을 통해 생활 곳곳에서 빈틈없는 혁신을 이루겠다는 의지를 표현했다”고 설명했다.

틈 캠페인은 크게 영상·그래피티 등 다양한 콘텐츠들과 참여형 이벤트 게임으로 진행된다. 연남·성수·가로수길·신촌 현대백화점 등 주요지역에서는 배우 한소희를 모델로 기용한 그래피티가, TV와 온라인 채널에서는 캠페인 영상을 만나볼 수 있다.

참여형 이벤트 게임 '틈생틈사'도 본격 시작된다. 틈생틈사는 가상의 인생 전략 시뮬레이션 콘텐츠다. 게임 페이지에서 3가지 인생 테마 중 하나를 선택하면 테마 속 주인공이 되고, 실시간으로 내리는 선택을 통해 그 인생의 각기 다른 결말 스토리가 만들어진다.

게임 참여자를 대상으로 추첨을 통해 200만원 상당의 반얀트리 숙박권을 비롯해 그랜드 조선 부산 호텔 숙박권, 캠핑카 렌트권 등이 증정된다. 참여하는 모두에게 이모티콘, PC·스마트폰 배경화면 등의 디지털굿즈도 제공될 예정이다. 자세한 내용은 TM캠페인 홈페이지에서 확인할 수 있다.

황지현 티맵모빌리티 BIG팀 리더는 "TMAP이 내비게이션을 넘어 그 이상의 가치를 고객들에게 줄 수 있다는 의미를 고객들에게 전달하고자 했다"며 "앞으로도 TMAP은 일상 곳곳의 빈틈을 틈틈이 채워주는 플랫폼이 될 것"이라고 말했다.

