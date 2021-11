KB국민은행, 서울독립영화제와 업무협약 체결

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 서울독립영화제와 업무 협약을 체결했다고 4일 밝혔다.

올해로 47회를 맞이하는 서울독립영화제에 KB국민은행은 협약에 따라 5000만원을 기부했으며, 이를 통해 서울독립영화제의 신진 배우 발굴 프로젝트인 ‘배우 프로젝트-60초 독백 페스티벌’ 상금 및 영화창작자 등을 지원할 계획이다.

한편 5000만원의 기부금은 영화를 테마로 지난 2010년 7월 출시한 ‘KB영화사랑적금’ 만기 이자의 1%에 해당하는 금액을 KB국민은행이 출연해 조성했다. 또한 지난해에도 11월 한국독립영화협회에 3억원, 이번 해 9월 부산국제영화제에 5억원을 KB영화사랑적금의 출연금으로 기부한 바 있다.

KB국민은행 관계자는 “코로나19로 어려움을 겪고 있는 한국 영화산업에 기여할 수 있어서 기쁘게 생각한다”며, “앞으로도 다양한 기부 활동을 통해 사회적 책임을 다하는 기업이 되도록 노력하겠다”고 전했다.

