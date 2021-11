위니아딤채, '딤채×구미호 엠버테일' 한정판 맥주 출시

이색 컬래버레이션 일환

MZ세대 소통·새로운 고객 접점 확대 취지

[아시아경제 김흥순 기자] 위니아딤채는 수제 맥주 브루어리 카브루와 '딤채×구미호 엠버테일' 한정판 배럴 에이지드 맥주를 출시한다고 4일 밝혔다.

딤채×구미호 엠버테일은 와인 배럴에서 오랜 시간 맥주를 담아 숙성하는 배럴 에이징 양조 기법을 적용했다. 한국 전통음료인 배숙을 모티브로 배와 생강 등 한국적인 재료로 만든 와일드 에일을 실버오크 배럴에서 반년 이상 숙성시킨 것이 특징이다.

배럴 에이지드 맥주는 구입 후 보관 방법에 따라 맛이 변화하는데 이번 한정판 맥주를 김치냉장고 딤채의 주류 보관 모드를 이용해 최적의 온도로 맞춤 보관하면 더욱 풍부한 맛과 긴 여운을 느낄 수 있다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr