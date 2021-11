헝가리 대통령 "양국, 원전 사용 없이는 탄소중립 불가 의향"

文대통령과 공동 언론발표에서 전해…양국 공통 의견이라며 '원전' 언급 주목

[아시아경제 류정민 기자] 아데르 야노시 헝가리 대통령은 3일(현지시간) 문재인 대통령과의 정상회담 언론발표에서 "양국이 공통으로 탄소중립을 위해 원전 에너지 사용 없이는 불가하다는 의향"이라고 말했다.

아데르 대통령은 "한국과 헝가리 양국이 2050년까지 탄소중립을 약속했다"면서 이렇게 전했다. 아데르 대통령의 설명은 탄소중립과 관련해 원전 에너지가 필요하다는 데 양국이 공감대를 형성했다는 의미로 해석될 수 있다.

아데르 대통령은 "원전 외에 한국은 풍력, 헝가리도 한국과 동일하게 태양열 기반의 재생에너지 정책을 강화하고 싶으며 이에 대한 이야기를 했다"고 설명했다.

한편 문 대통령은 "COP26 정상회의 결과와 ‘2050 탄소중립’ 실현에 대한 의견을 나누고, 지속가능한 성장을 위해 디지털 전환과 그린 전환을 기조로 하는 새로운 노력이 필요하다는 데 뜻을 같이했다"고 말했다. 문 대통령은 원전에 대해서는 별도의 언급이 없었다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr