[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 제시가 가을 근황을 전했다.

제시는 3일 자신의 인스타그램을 통해 "Fallen for you"라는 글과 함께 몇 장의 사진을 게재했다.

사진 속 제시는 노란색 민소매 탑에 청바지를 입고 포즈를 취하고 있다. 글래머러스한 보디라인과 두툼한 입술이 섹시함을 자아낸다.

한편 제시는 최근 종영한 tvN 예능 프로그램 '식스센스2'에 출연했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr