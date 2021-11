[아시아경제 이민지 기자] 신한금융투자는 ‘절세혜택과 노후준비를 한번에 개인연금·IRP’ 이벤트를 실시한다고 3일 밝혔다.

다음달 31일까지 실시하는 이번 이벤트는 세 가지로 구성됐다. 먼저 신한금융투자 개인연금 및 IRP 신규가입 후 300만원 이상 입금 시 선착순으로 스타벅스 커피 기프티콘을 증정한다. 또한 기존고객 포함300만원 이상 금융상품 매수 시에도 추첨을 통해 스타벅스 커피 기프티콘을 제공한다. 마지막으로 신규 및 기존고객 포함 타사에서 1000만원 이상 이전 또는 입금 시 자산에 따라 최대 3만원 상당의 신세계 모바일 상품권을 증정한다.

한편 신한금융투자는 지난 5월부터 모바일을 통한 IRP 수수료(운용 및 자산관리 수수료)를 전액 면제하고 있다. 각 이벤트는 중복 당첨이 불가하며 이벤트에 관한 자세한 사항은 신한금융투자 홈페이지 및 앱 신한알파를 통해 확인할 수 있다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr