“배민·쿠팡·네이버 다 오이소!” … 부산 투자유치설명회 서울서 열린다

부산시, 수도권 기업 대상 투자유치전 ‥ LX인터내셔널 2330억원 협약

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] ‘배민’, 쿠팡, 네이버 다 오이소!

수도권 기업의 부산 투자유치를 이끄는 설명회가 서울에서 마련됐다.

부산시는 3일 오전 11시 서울 여의도 글래드호텔에서 수도권 기업들을 초청해 투자유치 설명회를 개최한다고 밝혔다.

올해 설명회에는 네이버, 쿠팡 등 대기업을 비롯해 중견기업과 IT(정보통신) 강소기업, 투자유치기관, 해외기업 등 총 30여개사를 초청해 규모를 확대했다.

부산시와 LX인터내셔널 등 3개사 간 투자양해각서 체결과 부산시 투자유치 성과 및 강점 소개, 기업 현장 목소리 청취 등 순으로 진행된다.

박형준 부산시장이 행사에 직접 참여해 기업인의 현장 목소리를 청취하고 질의응답을 직접 진행하며 기업 투자유치를 주도할 예정이다.

부산시와 투자유치 업무협약(MOU)을 체결하는 기업은 국내 대표 종합무역상사인 LX인터내셔널과 국내 대표적인 클라우드 서비스기업 중 하나인 클루커스, 그리고 ‘배달의 민족’으로 유명한 우아한형제들이다.

1953년 설립된 ‘락희산업’을 모태로 하는 LX인터내셔널은 ‘럭키금성상사’, ‘LG상사’라는 사명으로 20개국 50여개의 글로벌사업 거점을 확보해온 국내 굴지의 종합 무역상사이다.

올해 5월 LG에서 인적 분할해 설립된 LX홀딩스가 공식 출범하면서 산하 자회사로 편입된 후 7월 1일부로 사명을 ㈜LX인터내셔널로 변경했다.

새 성장동력으로 친환경 사업과 물류 사업을 선정해 자원 순환, 수력 발전, CDM(청정개발계획) 사업 및 물류창고 개발 등 사업을 추진 중이다.

현재 LX인터내셔널이 계획 중인 물류센터는 2025년 1월 가동을 목표로 부산 강서구 국제산업물류도시 내 부지면적 5만9969㎡ 규모로 동남권 거점 국제물류센터로 건설될 계획이다.

2021~2024년까지 총 2300여억원을 투자해 1500여명의 신규 고용을 창출할 예정이다.

LX인터내셔널이 보유한 친환경과 물류에 대한 사업 경험을 바탕으로 이번 물류센터를 친환경 국제물류센터로 개발할 계획이다.

LX인터내셔널 윤춘성 대표는 “부산시의 적극적인 투자지원 노력에 감사드린다”며 “친환경 물류센터 개발을 통해 부산 지역사회에 좋은 일자리를 창출해 지역경제 발전과 그린 스마트 도시 구현에 도움이 되겠다”고 말했다.

클루커스는 국내에서 유일하게 마이크로소프트사의 Azure(클라우드) 글로벌 기술 최고 등급을 보유하고 있는 클라우드 매니지먼트(MSP) 전문기업으로, 2019년부터 매년 2배 이상의 매출액 성장을 보여주고 있다.

2021년 한국 마이크로소프트의 최고 파트너로 선정되는 등 검증된 클라우드 기술력을 자랑하고 있다.

2022년 상반기 센텀시티 내 사업장을 신설해 2년간 8억원 이상 투자하고 30명 이상의 인력을 고용할 계획이다.

우아한형제들은 전국 1위 배달플랫폼인 ‘배달의 민족’을 운영하는 기업으로 2022년까지 부산시 내 우아한형제들 컨택센터 2개소(중구, 부산진구)를 신설해 500여명의 신규 고용을 창출하고, 배민아카데미를 운영해 부산지역 소상공인에 맞춤형 교육과 컨설팅을 제공할 계획이다.

박형준 부산시장은 “부산의 매력적인 정주 여건과 우수한 인적자원, 그리고 세계적인 항구도시로서 산업기반은 향후 에코델타시티 개발, 가덕도 신공항 건설, 2030 부산 엑스포 개최 등으로 이어지며 절정에 달할 것”이라고 말했다.

