MZ세대 최고 주식부자는 '80년생 김대일 펄어비스 의장'

2.5兆 보유...2위도 펄어비스 소속

BTS 멤버 7명도 200억원대 반열

[아시아경제 박지환 기자] 올해 MZ세대(1980~2000년대 출생 세대) 중 최고 주식 부자는 2조5000억원대 주식을 보유한 김대일 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 105,000 전일대비 4,200 등락률 -3.85% 거래량 646,601 전일가 109,200 2021.11.02 12:01 장중(20분지연) 관련기사 'K반도체' 투심 부활 코스피 강세…'7만전자' 회복 수출 호조에 국내 증시도 상승세…코스피 2978선 마감코스피 0.5% 상승…코스닥 1000선 회복 close 의장인 것으로 나타났다. 2위 역시 펄어비스 소속인 서용수 이사가 이름을 올렸으며 3위는 정기선 현대중공업지주 현대중공업지주 267250 | 코스피 증권정보 현재가 63,700 전일대비 900 등락률 +1.43% 거래량 76,616 전일가 62,800 2021.11.02 12:01 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] 현대重 "해양부문 내년부터 설계 매출 반영…하반기 수익 개선 전망"[컨콜] 현대重 "최근 수주 선박, 강재가 인상 반영해도 수익 내는 수준"현대重지주, 3Q 영업익 3018억원…전년比 199%↑(상보) close 사장이 차지했다.

2일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 전날 기준 주식재산이 200억원이 넘는 MZ세대 주식부자는 총 161명으로 집계됐다. 이 가운데 조 단위 주식 가치를 보유한 슈퍼갑부는 1명, 3000억원대 1명, 2000억원대 3명, 1000억원대 24명으로 집계됐다.

MZ세대 주식 부자 1위 김대일 의장은 1980년에 태어나 올해로 만 41세로 펄어비스 주식 2355만2510주를 보유 중이다. 1일 종가 10만9200원 기준 주식 평가액은 2조5719억원이다. 2위는 동갑내기인 펄어비스의 서용수 이사가 차지했다. 서 이사는 펄어비스 주식 336만2595주를 보유해 3672억원 상당의 주식 재산을 보유하고 있다.

3~6위는 주요 그룹 오너가(家)에서 나왔다. 3위인 정몽준 아산사회복지재단 이사장의 장남 정기선 현대중공업지주 사장의 주식 평가액은 2610억원으로 집계됐다. 정 사장은 2013년 현대중공업 수석부장으로 입사한 후 2014년 상무, 2016년 전무, 2018년 부사장을 거쳤고 올해는 8년여 만에 그룹 핵심 계열사 사장 자리에 올랐다.

4위인 김원우 에스투비네트워크 이사는 20대 주식부자 1위로 나타났다. 김 이사는 나이스그룹 창업주 고 김광수 회장의 장남으로 나이스 지분 24.61%와 나이스그룹의 지주회사 역할을 하는 에스투비네트워크 지분 70.24%를 가지고 있다. 김 이사가 보유한 주식 총 가치는 2565억원어치다. 조현민 한진 부사장은 2130억원 규모의 주식을 보유하고 있으며, 영풍그룹 장형진 회장의 차남인 장세환 서린상사 대표는 1641억원 규모의 주식을 보유해 각각 주식부자 5·6위에 자리했다.

그 다음으로 ▲스쿠터 브라운(하이브 이사·이타카홀딩스 대표) 1611억원 ▲이슬지 천보 대리(이상율 천보 대표 장녀) 1476억원 ▲김영문 푸드나무 대표 1434억원 ▲김승연 씨에스윈드 대표(김성권 씨에스윈드 회장 장녀) 1428억원 ▲이현지 천보 대리(이상율 천보 대표 차녀) 1425억원 등의 순이었다.

이밖에 임창욱 대상 대상 001680 | 코스피 증권정보 현재가 24,300 전일대비 350 등락률 +1.46% 거래량 58,609 전일가 23,950 2021.11.02 12:00 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 국내 첫 10년 연속 동반성장 '최우수' 기업(종합)[e공시 눈에띄네]코스피-9일대상, 흑룡강성복식품집단에 265억원 출자 close 그룹 명예회장의 차녀 임상민 대상 전무(1343억원), 서경배 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 192,000 전일대비 1,000 등락률 +0.52% 거래량 96,460 전일가 191,000 2021.11.02 12:01 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 아모레퍼시픽, 실적 부진에도 설화수 성장세 반영 6.3%↑[클릭e종목]"아모레퍼시픽, 실적 가시성 저하에 구조적 위협 요인 상존"[e공시 눈에 띄네] 코스피-10월29일 close 회장 장녀 서민정 아모레퍼시픽 과장(1232억원), 이어룡 대신금융그룹 회장 장남 양홍석 대신증권 대신증권 003540 | 코스피 증권정보 현재가 20,850 전일대비 150 등락률 +0.72% 거래량 58,291 전일가 20,700 2021.11.02 12:01 장중(20분지연) 관련기사 [스마트금융대상] 대신증권 MTS, 사용자 직관적 메뉴…경로 짧아 이동 편리'고객 목소리' 귀 기울이는 증권가'10조 대어' SSG닷컴 잡아라‥상장주관사 입찰 '6파전' 치열 close 사장(1020억원) 등도 1000억원 이상 주식 부호에 이름을 올렸다. 특히 정성재 클래시스 클래시스 214150 | 코스닥 증권정보 현재가 22,950 전일대비 100 등락률 +0.44% 거래량 133,898 전일가 22,850 2021.11.02 12:01 장중(20분지연) 관련기사 클래시스, KIMES BUSAN 2021 참가…슈링크 유니버스 전시클래시스, 슈링크의 새로운 모델로 배우 이나영 선정클래시스 "주요 장비 누적 판매 1만2000대 돌파…생산시설 확대" close 대표의 두 자녀의 경우 각각 만17세, 15세의 나이에도 불구하고 1000억원이 넘는 지분을 보유했다.

가장 나이가 어린 200억원 이상 주식 부자는 고 임성기 한미약품 한미약품 128940 | 코스피 증권정보 현재가 275,500 전일대비 5,500 등락률 +2.04% 거래량 11,185 전일가 270,000 2021.11.02 12:01 장중(20분지연) 관련기사 한미약품 개발 신약, 유럽종양학회에서 우수한 효능 입증 연구결과 발표한미약품 "세계 최초 월 1회 투여 단장증후군 치료 신약, 우수한 효능 확인"국제 인증 최고등급 고순도·고농축 오메가3… 한미약품 '오메가3맥스' close 회장의 손자와 손녀 7명이다. 만 13~18세인 이들은 각각 평가액 417억~426억원 규모의 한미사이언스 한미사이언스 008930 | 코스피 증권정보 현재가 60,300 전일대비 1,600 등락률 +2.73% 거래량 56,808 전일가 58,700 2021.11.02 12:00 장중(20분지연) 관련기사 임종윤 한미사이언스 대표, 캔서롭 영국 자회사 등기이사 선임'형님 보다 아우'…1등주보다 2등주 수익률 좋네모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 주식을 보유하고 있다.

BTS(방탄소년단) 멤버 7명도 200억원대 주식 부호 반열에 올랐다. 현재 만 24~29세인 7명의 멤버는 각각 하이브 보통주 6만8385주를 가지고 있다. 주식 평가액 기준으로는 1인당 238억원, 7명 전체로는 1700억원에 이른다. 상장 당시 공모가(13만5000원) 기준 1인당 주식 가치는 92억원이었지만 1년여만에 160% 가까이 불어났다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr