셀트리온, 735억 규모 바이오시밀러 공급계약 체결

[아시아경제 박지환 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 209,500 전일대비 4,000 등락률 +1.95% 거래량 339,684 전일가 205,500 2021.11.02 10:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 '2970선' 턱걸이...천스닥도 붕괴장 초반 코스피·코스닥 보합권셀트리온, 1674억 규모 코로나19 항원 신속진단키트 디아트러스트 공급계약 close 은 735억원 규모의 바이오시밀러 항체의약품(램시마IV·허쥬마·트룩시마) 공급 계약을 체결했다고 2일 공시했다.

계약 상대는 셀트리온헬스케어이며, 계약 기간은 11월30일까지다.

이번 계약 규모는 지난해 연결 기준 매출액 대비 3.98%에 해당한다.

