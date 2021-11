CJ대한통운, '모바일 앱 통합 관리 프로젝트' 시작

자사 22개 모바일 앱 서비스 통합 개발·관리

[아시아경제 이동우 기자] CJ대한통운은 모바일 앱들을 하나의 플랫폼에서 개발하고 운영할 수 있도록 ‘모바일 앱 통합 관리 프로젝트’를 시작했다고 2일 밝혔다.

프로젝트는 고객이 실시간으로 배송 현황을 조회 할 수 있는 ‘CJ대한통운 택배 앱’, 화물운송을 원하는 화물주와 화물차주를 연결해주는 ‘CJ대한통운 헬로(HELLO) 앱’ 등 모바일 앱 서비스를 통합 개발하고 효율적으로 운영할 수 있다.

코로나19로 비대면이 일상화 되는 변화에 발맞춰 CJ대한통운은 모바일 앱 관리 통합 프로젝트를 통해 고객 서비스 활성하고 임직원들의 업무 효율을 높인다는 계획이다.

CJ대한통운은 모바일 소프트웨어 전문기업인 유라클에서 개발한 모바일 표준 플랫폼 ‘모피어스’를 도입한다. CJ대한통운에서 제공하는 22개 앱 서비스들은 모피어스를 활용해 중앙에서 통합 관리하고 운영할 수 있게 된다.

특히 복잡했던 개발·운영 프로세스를 모바일 표준 플랫폼을 도입해 단일화한다. 기존에 진행했던 코딩과 작업 내역을 저장하고 재활용할 수 있는 라이브러리도 구축해 개발 생산성을 높인다. 이에 따라 신규 앱 개발이나 기존 앱 기능 향상과 같은 고난도 업무도 전문 개발자 없이 구축 가능해지게 되며, 개발부터 배포까지 소요되는 시간도 대폭 감축된다.

또한 CJ대한통운에서 운영하는 22개 앱 서비스의 UI(사용자 인터페이스)와 UX(사용자 경험)를 표준화해 사용자가 일관된 디자인 및 경험을 할 수 있도록 할 계획이다.

CJ대한통운 관계자는 “모바일 앱 통합 관리 프로젝트와 지속적인 모바일 서비스 개편으로 물류산업 디지털화에 앞장서기 위해 노력하겠다”고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr