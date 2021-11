NH아문디자산운용, ESG경영 실천… 농촌 일손돕기 실시

[아시아경제 이민지 기자]NH아문디자산운용임직원은 지난달 경기도 가평 포도 농가와 화성시 딸기 농가를 방문해 일손돕기를 진행했다고 2일 밝혔다.

이번 활동은 농촌의 고령화와 코로나19 장기화로 일손을 구하지 못해 어려움을 겪고 있는 경기도 지역 농가에서 진행됐다. 봉사활동에 참여한 임직원들은 감염 예방을 위해 마스크를 착용하고 서로 거리를 두며 작업에 나섰다.

지난달 22일에는 NH아문디자산운용과 자매결연한 경기 가평의 포도향이 흐르는 마을에서 포도밭 비닐하우스 제거, 철거물 보수 장비 및 해충방지표 부착을 진행했다. 지난달 28일 경기 화성의 귀촌 농원에서는 비닐하우스 정리 및 청소, 딸기 잎 솎아내기 및 상추 모종 심기 활동을 하였다.

화성 딸기 농가 봉사활동엔 서화성농협 박창운 조합장이 함께했다. 박창운 조합장은 봉사에 참여한 임직원들을 격려했고 박학주 NH아문디자산운용 대표와 현장에서 농가소득 증대 등에 관하여 이야기를 나누었다.

박학주 대표는 “코로나로 힘든 시기에 우리의 작은 도움이 농가에 보탬이 되길 바라며, 앞으로도 어려움에 처한 농가에 도움을 주기 위해 꾸준히 봉사활동을 이어나갈 계획이다‘라고 말했다.

이 외에도 NH아문디자산운용은 농협의 공익적 역할을 수행하기 위해 다양한 사회공헌활동을 펼쳐오고 있다. 매년 농번기 농촌 일손돕기 및 농산물 구매를 진행하고 있으며, 최근까지 코로나19로 어려움을 겪고 있는 화훼농가 지원을 위한 꽃 소비 촉진 캠페인을 추진했다. 올해는 친환경 및 저탄소 지향 농가 지원을 강화하는 등 국내 ESG 선도 운용사로서 사회가치 실천에 앞장설 계획이다.

