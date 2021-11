홈플러스, ‘빼빼로데이·수능응원용품’ 할인 행사

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 11월을 맞아 ‘빼빼로데이’와 ‘수능응원용품’ 할인 행사를 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 행사에서는 오는 11일까지 다양한 빼빼로를 할인가에 판매한다. 단독 상품으로는 ‘롯데 포크 응원봉 빼빼로’와 ‘롯데 자이언트 빼빼로’를 준비했다. 자이언트 빼빼로는 높이가 약 64cm에 달하며, 초코·아몬드·누드·크런키 빼빼로가 9개씩 총 36개가 들어있다.

오는 17일까지 수험생과 수험생 가족들을 위한 각종 수능응원용품 행사도 마련했다. 대표 상품으로 ‘홈플러스시그니처 통팥 찹쌀떡’, ‘휘테커스 미니 슬랩 피넛·크리미밀크’ 등을 선보인다. 보온병 및 보온도시락 100여 종 최대 40%, 홈플러스시그니처와 더홈 담요 8종을 최대 30% 할인가에 판매한다.

홈플러스 관계자는 “빼빼로데이와 대학수학능력시험이 있는 일상회복의 달 11월을 시작하며 다양한 할인전을 준비했다”며 “코로나19라는 긴 터널을 지난 국민들과 수험생들에게 이번 행사가 달콤한 위로와 응원이 되기를 바란다”고 말했다.

