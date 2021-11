이엔코퍼레이션, 국내유일 산업용 수처리 밸류체인 완성

[아시아경제 박형수 기자] 이엔코퍼레이션 이엔코퍼레이션 066980 | 코스닥 증권정보 현재가 4,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,670 2021.11.02 08:41 장시작전(20분지연) 관련기사 [특징주]이엔코퍼레이션, 산업용 수처리 플랫폼 구축 강세[특징주]이엔코퍼레이션, 반도체 초순수 공업용수 100% 국산화 발표에 ‘강세’이엔코퍼 자회사, 유럽 2차전지 거점 헝가리 법인설립 close 이 수처리 운영 관리(O&M) 업체인 대양엔바이오 지분을 인수하고 산업용 수처리 플랫폼을 구축했다고 2일 밝혔다.

이엔코퍼레이션 은 올해 3월부터 산업용 수처리 EPC(설계.조달.시공) 업체 한성크린텍 지분 인수를 시작으로 액상 지정 폐기물 및 산업 폐수 처리 기업인 인바이오텍 당진사업장, 이엔케미칼 당진사업장을 연이어 인수한 뒤, 지난 28일에는 기술혁신형 수처리 O&M 기업인 대양엔바이오를 추가로 인수했다.

이엔코퍼레이션 이 인수한 대양엔바이오는 지난 30여년간 국내외 200여개소의 하수처리장 운영 및 소각시설 등의 환경시설 운영 서비스를 제공해온 기술혁신형 O&M 전문기업으로 종합시운전 국내 1위, 하수 O&M 국내 상위권 실적을 보유하고 있다.

이엔코퍼레이션 은 수처리 EPC분야부터 액상지정폐기물과 산업 폐수 처리, O&M 분야까지 사업영역을 확대하면서 차별화 된 산업용 수처리 밸류체인을 구축했다. 수처리사업 전 영역에 걸쳐 모든 솔루션을 통합으로 제공할 수 있는 역량을 갖췄다.

회사 관계자는 “올해 계획대로 산업용 수처리 플랫폼 구축에 성공하면서 대양엔바이오 공공부문 O&M 기술력과 노하우가 한성크린텍이 보유하고 있는 산업용 수처리 EPC 역량과 결합 등 통합 시너지를 낼 것"이라며 "다른 회사들과는 차별화된 첨단기술 기반의 산업용 수처리 1위 기업으로 고속 성장 할 수 있을 것"이라고 설명했다.

이어 "첨단 환경에너지기업으로 2023년까지 매출 5000억원을 목표로 성장하겠다"고 덧붙였다.

