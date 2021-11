삼성카드, SK렌터카와 전략적 업무제휴 협약 체결

제휴카드 출시, 공동 마케팅 진행

[아시아경제 기하영 기자]삼성카드는 SK렌터카와 서울시 종로구에 위치한 SK렌터카 본사에서 전략적 업무제휴 협약을 체결했다고 2일 밝혔다.

전일 열린 협약식에는 김대환 삼성카드 대표이사, 황일문 SK렌터카 대표이사 등 관계자가 참석했다. 양사는 삼성카드의 빅데이터 역량과 SK렌터카의 차별적 서비스 역량을 활용하여 다양한 공동마케팅을 진행할 계획이다.

특히 양사는 SK렌터카 이용 고객을 위한 제휴카드를 출시하고, 렌터카 차량의 구매부터 판매까지 전 단계에 걸친 비즈니스 협업을 강화하기로 했다.

양사 협업으로 출시되는 'SK렌터카 삼성카드'는 신차 장기렌터카 계약 시 납부하는 보증금을 24개월 또는 36개월 할부로 이용이 가능하며, 전월 이용금액에 따라 렌터카 대여료 추가 할인을 제공한다.

삼성카드 관계자는 "양사의 역량을 활용한 협업을 통해 고객들에게 다양한 혜택을 지속적으로 제공할 계획"이라고 말했다.

