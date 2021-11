[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주지역에서 중학생 등 코로나19 신규 확진자가 17명 발생했다.

2일 광주광역시에 따르면 전날 하루 동안 지역감염 14명, 해외유입 3명 등 총 17명이 발생했다.

이들은 5377~5393번으로 분류됐다.

서구 소재 중학교 관련은 지표환자인 5380이 첫 확진된 후 주변 학생에게 전파됐으며 총 7명 발생했다.

이 학교 관련 확진자인 5393의 오빠 5391도 가족 간 접촉으로 추가 감염됐다.

직업소개소 행정명령 관련은 4명으로 나타났다.

경기도 부천, 대전광역시 등 타시도 관련은 2명이다.

해외 유입도 2명으로 5383은 우즈베키스탄 격리해제 전 검사에서 5387은 미국에서 국내 입국 후 검사에서 각각 확진 판정을 받았다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr