“수출 길 닦아드립니다” … 부산시, 큐슈 수산분야 바이어 초청 화상상담회 개최

4~5일 벡스코서 부산기업 18곳·일본 바이어 30개사 참여

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시는 수산업계의 비대면 마케팅을 지원하고 신규판로 개척을 돕기 위해 오는 4~5일 이틀간 ‘큐슈 수산분야 바이어 초청 화상상담회’를 연다.

코로나19 장기화로 일본과의 교류사업이 어려운 상황에서 부산시가 지역기업의 수출 판로 다변화를 위해 비대면 마케팅 지원에 나서게 됐다.

부산시는 제19회 부산국제수산엑스포에 참가하는 부산지역 수산기업 중 전년도 수출액 2000만불 이하 중소기업을 대상으로 후쿠오카, 기타큐슈, 시모노세키, 나가사키 등 수산분야 바이어를 초청해 상담회를 진행한다.

또 참가기업을 대상으로 사전 교육을 해 상담회의 효율성을 높이고 상담회 이후까지 수출 마케팅을 지원하는 등 사후 관리를 지속할 계획이다.

오는 18일에는 서부산 강서구 미음동 온라인 수출상담장에서 소비재와 조선기자재 기업을 대상으로 ‘일본 큐슈권 바이어 초청 화상상담회’를 열기로 했다.

부산시는 이런 상담회를 통해 기존 행정교류 위주로 추진해오던 큐슈권과 경제협력도 확대키로 했다.

기존 후쿠오카를 포함한 큐슈 전역으로 초광역경제권을 넓혀간다는 방침이다.

박형준 부산시장은 “시 차원에서 민간경제협력을 적극 지원해 지역기업이 수출 판로 확보 등 전 세계로 뻗어나갈 기회를 많이 만들어내겠다”고 말했다.

