거래소 "카카오페이 3일 유가증권시장 신규상장"

한국거래소는 오는 3일 카카오페이가 유가증권시장에 상장한다고 1일 밝혔다.

확정 공모가는 9만원으로 공모가 기준 시가총액은 11조7330억원이다.

시초가는 상장일 오전 8시 30분부터 9시에 공모가의 90∼200% 사이에서 호가를 접수해 매도 호가와 매수 호가가 합치되는 가격으로 시초가가 정해진다. 이 시초가를 기준으로 장중 상하 30%의 가격제한폭이 적용된다.

카카오페이는 2017년 4월 설립된 핀테크 업체로 작년 매출액은 2456억원, 순손실은 172억원이다.

