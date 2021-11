여수시청소년수련관 민간 위탁 운영기관 공모

청소년수련관’ 2022년~2026년 5년간, ‘성문화센터’ 2022년~2024년 3년간

[여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 전남 여수시가 ‘여수시청소년수련관’과 ‘청소년성문화센터’의 민간위탁 기간이 오는 12월 31일 만료됨에 따라 2022년부터 운영할 기관을 공모한다.

시에 따르면 이번 공모는 청소년단체(법인)를 대상으로 모집하며, 위탁 대상은 청소년수련관 및 청소년성문화센터 운영 및 관리 전반이다.

운영 기간은 ‘청소년수련관’은 2022년부터 2026년까지 5년간, ‘청소년성문화센터’는 2022년부터 2024년까지 3년간 맡게 된다.

학동에 위치한 ‘여수시청소년수련관’은 2001년 지상3층 지하 1층 규모로 개관했으며 청소년지도사를 배치해 청소년을 위한 다양한 체험활동 프로그램을 운영하며 자질 향상과 역량 개발을 지원하고 있다. 시설로는 공연장, 어울마당, 당구장, 북카페, 체육관, 동아리방, 휴게실, 체육관 등으로 청소년과 더불어 영유아, 지역 주민들을 위한 문화 공간으로 활용되고 있다.

‘여수시청소년성문화센터’는 청소년수련관 2층에 교육장, 사무실을 갖추고, 영유아, 초·중·고, 모든 시민을 대상으로 찾아가는 성교육을 통해 전 시민 및 인근 지역 주민들이 건강한 성 정체성을 정립할 수 있도록 기여하고 있다.

위탁조건 등 자세한 사항은 여수시 홈페이지 고시공고란을 참조하면 되고, 신청은 오는 10일부터 12일까지 3일간 여성가족과 아동청소년팀으로 방문 접수하면 된다.

시 관계자는 “다음 세대의 주역인 청소년이 건전하게 성장하고, 지역주민이 소통하는 문화의 산실이 되도록 역량 있는 청소년 단체의 많은 참여를 바란다”고 밝혔다.

