“방송·미디어 발전 모색” 과기정통부, '차세대 미디어 주간' 온라인 개최

‘D.N.A.가 이끄는 미디어 산업의 혁신’ 주제로 1~5일 온라인 개최



[아시아경제 구은모 기자] 과학기술정보통신부(과기정통부)가 1일 한국방송통신전파진흥원, 한국전파진흥협회과 함께 ‘2021 차세대 미디어 주간’ 행사를 이날부터 5일까지 온라인으로 개최한다고 밝혔다.

올해로 7회째인 차세대 미디어 주간은 한 해 방송ㆍ미디어 분야 진흥 사업의 성과를 공유하고 방송ㆍ미디어 산업의 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

‘D(데이터).N(네트워크).A(인공지능)가 이끄는 미디어 산업의 혁신’을 주제로 하는 이번 행사주간에는 산업동향과 혁신전략을 논의하는 콘퍼런스 뿐 아니라, 제5회 디지털 미디어 콘텐츠 진흥 포럼과 2021 해외 한국어방송인 대회 등 방송·미디어 산업 진흥을 위한 다양한 행사들이 예정돼 있다.

이와 함께 국내·외 방송콘텐츠 사업자 간 교류행사와 방송 현업인 대상 교육과정 ‘이미 와 있는 미래, 메타버스’를 주제로 한 한국방송기술인연합회 콘퍼런스 등 부대행사도 개최될 예정이다. 특히 올해는 온라인 성과 전시관을 행사 누리집 내 구성해 콘텐츠 제작과 미디어 기술개발 분야 진흥사업의 우수성과를 누구나 살펴볼 수 있다.

개막식에서는 총 22건의 방송·미디어 진흥사업 성과에 대한 시상식과 ‘메타버스판 예능 방송의 미래’를 주제로 롭 웨이드 미국 폭스TV 예능부분 대표의 기조연설이 진행됐다. 개막식 이후에는 과기정통부와 방송통신위원회가 공동 후원하는 제5차 디지털미디어 콘텐츠 진흥포럼이 열렸다. 이 자리에서 업계와 학계 전문가가 모여 ‘AI, 메타버스 등 미디어 융합 기술 등장에 따른 방송·미디어 산업 변화’를 논의했다.

오는 2일 진행되는 방송·미디어 미래전략 콘퍼런스에서는 국내 미디어 전문가들의 ▲D.N.A.와 미디어 혁신 ▲플랫폼의 진화 : OTT에서 메타버스까지 ▲타 산업 융합을 통한 새로운 비즈니스 전망 등 3개 주제로 총 9개의 강연이 이뤄진다. 3일에 열리는 해외 한국어 방송인 대회는 해외에서 우리말 방송을 운영하는 12개국 81개 해외한국어방송사의 제작역량 강화와 교류 확대를 목적으로 개최된다.

임혜숙 과기정통부 장관은 개회사를 통해 “글로벌 미디어 생태계가 급변하고 있지만 우리가 가진 K-콘텐츠 경쟁력과 선도적인 ICT 인프라를 적극 활용한다면 디지털 미디어 강국으로 도약할 수 있을 것”이라며 “방송·미디어 산업의 해묵은 갈등을 해소하고 공정거래를 정착시키고, 과감한 규제완화를 통해 산업 전반의 자유로운 혁신과 성장 기반이 마련될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

행사에 대한 자세한 사항은 차세대미디어주간 행사, 과기정통부, 한국방송통신전파진흥원, 한국전파진흥협회 누리집 등에서 확인할 수 있으며, 온라인 행사는 이벤터스, 카카오TV, 네이버TV, 유튜브에서 ‘차세대미디어주간’을 검색해 시청할 수 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr