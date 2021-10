3분기 하루 평균 외환거래액 575억달러…0.6% 감소

[아시아경제 장세희 기자]지난 3분기(7∼9월) 하루 평균 외환거래액이 2분기보다 소폭 줄었다.

한국은행이 31일 발표한 '외국환은행 외환거래 동향'에 따르면 3분기 외국환은행의 하루 평균 외환거래액(현물환·외환파생상품 거래)은 575억3000만달러로 집계됐다. 직전 2분기(578억5000만달러)보다 0.6%(3억2000만달러) 작은 규모다.

환율 변동성 확대 등 외환거래액 증가 요인과 외국인 증권투자 축소 등의 감소 요인이 섞인 영향이다.

상품별로는 현물환 거래(223억4000만달러)가 2.4%(5억4000만달러) 줄었지만, 외환파생상품 거래(351억9000만달러)는 0.6%(2억1000만달러) 증가했다.

은행별로는 국내은행의 거래규모가 249억9000만달러로 전분기 대비 5억1000만달러(2.0%) 감소했고, 외은지점의 거래규모는 325억4000만달러로 전분기 대비 1억9000만달러(0.6%) 늘었다.

