▲ 윤광례씨 별세, 박정호(광주 서부경찰서 생활안전과장·광주자치경찰위원회 파견)씨 모친상 = 30일 오전 11시, 전남 목포시 참사랑병원장례식장(구.신안군청), 발인 11월 1일.

