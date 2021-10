[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구 화정1동은 29일 서초등학교(교장 김미정)에서 학생들이 참여한 가운데 ‘시 낭송 축제’를 개최했다고 밝혔다.

이번 축제는 서초등학교 5학년 학생들과 학교 관계자, 화정1동 주민 등이 참여했다.

화정1동 새마을문고 회원들은 아이들과 함께 꽃화분 심기 체험 프로그램을 함께하기도 했다.

학생들의 자작시는 ‘별빛 하늘을 날아서’라는 제목의 시집으로 발간돼 학습교본 등으로 활용될 예정이다.

